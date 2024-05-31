20 ножевых и подрыв гранатой: за что разведчики ВС РФ убили украинку и её связь с ВСУ

Фото: istock/Anna Koberska
Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве Валентины Давроновой, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.
Что известно о Валентине Давроновой, за что была убита разведчиками ВС РФ, шпионаж для ВСУ, что грозит виновным — в материале «Радио 1».
Кто такая Валентина Давронова
Валентина Давронова — 23-летняя девушка, жительница ЛНР. Была убита 13 января 2023 года.
Кто убил Валентину Давронову
В военном суде началось разбирательство по уголовному делу командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина, которые похитили и убили Валентину Давронову.
Согласно материалам дела, 28-летний Айдын Жамидулов является уроженцем Республики Казахстан. С супругой и двумя дочерьми проживал в Псковской области. В январе 2022 года подписал контракт с МО РФ и служил в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Помимо этого, он писал патриотические стихи, которые были популярны в интернете.
Алексей Дорожкин был мобилизован 1 января 2023 года. Рядовой, служил в должности старшего разведчика ВДВ.
Почему военные убили девушку
Военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла Валентина Давронова, с которой Айдын Жамидулов ранее имел интимную близость. Между ним и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, он пошёл на преступление.
Подробности убийства
Компании Айдын Жамидулов сообщил, что отвезет Давронову к ее нынешнему парню. Он посадил девушку в кузов «КамАЗа» и, когда грузовик поехал, связал ей руки скотчем. Дорожкин, который поехал с ними, по приказу Жамидулова заклеил девушке глаза.
Преступники доставили ее в пункт временной дислокации части. Чтобы у подчиненных Жамидулова не возникло вопросов, представили они ее как украинскую разведчицу, которая якобы служила в ВСУ с 2018 по 2021 год, и имеющая на теле татуировки украинской символики.
После этого Жамидулов нанес Давроновой около 20 ранений ножом, убив ее. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки было вывезено за пределы части и подорвано тремя гранатами Ф-1.
Связь убитой Валентины Давроновой с ВСУ
В Вооруженные силы Украины девушку зачислили 28 апреля 2018 года. В украинской армии она служила по апрель 2021 года. После небольшого перерыва, в конце июля 2021 года она опять заключила контракт и поступила на военную службу в 53-ю отдельную мехбригаду ВСУ на должность стрелка — помощника гранатометчика воинской части А0536.
В соцсетях есть фото Валентины Давроновой с деревянной табличкой. На ней указаны её фамилия, имя, отчество, год рождения, а также дата пленения — 11.03.2022.
Мать девушки заявила, что дочь в плену никогда не была и пошла служить в ВСУ не по своей воле.
Принуждение и шпионаж для ВСУ
В 2014 году, когда девушке было 14 — 15 лет, ее взяли в ополчение Донбасса, но затем отпустили, как несовершеннолетнюю. На следующий день населенный пункт, где проживала девушка с матерью, заняли украинские войска. От неё требовали выдать ополченцев, а когда ей исполнилось 18 лет, заставили вступить в ВСУ.
На полигоне девушка провела полгода, а потом ушла в декрет. На память о службе в украинской армии Валентину, как «истинную украинку», заставили набить татуировку трезубца на шее.
После прихода ВС РФ Валентина была задержана и отправлена в тюрьму. Её проверили на детекторе лжи с целью подтверждения отсутствия связей с ВСУ. Не выявив никаких преступлений, её отпустили.
Юрист разъяснил, какое наказание ждет виновных
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, по какой статье привлекут виновных к уголовной ответственности, а также какой им грозит срок.
По словам юриста, в данном случае следствие учитывает все обстоятельства дела, будет определяться правильная квалификация. Он сказал, что за это преступление виновных будут судить по статье 105 УК РФ (убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство совершенное с особой жестокостью).
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих.
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Кто такая Валентина Давронова
Валентина Давронова — 23-летняя девушка, жительница ЛНР. Была убита 13 января 2023 года.
Кто убил Валентину Давронову
В военном суде началось разбирательство по уголовному делу командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина, которые похитили и убили Валентину Давронову.
Согласно материалам дела, 28-летний Айдын Жамидулов является уроженцем Республики Казахстан. С супругой и двумя дочерьми проживал в Псковской области. В январе 2022 года подписал контракт с МО РФ и служил в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Помимо этого, он писал патриотические стихи, которые были популярны в интернете.
Алексей Дорожкин был мобилизован 1 января 2023 года. Рядовой, служил в должности старшего разведчика ВДВ.
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Почему военные убили девушку
Военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла Валентина Давронова, с которой Айдын Жамидулов ранее имел интимную близость. Между ним и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, он пошёл на преступление.
Подробности убийства
Компании Айдын Жамидулов сообщил, что отвезет Давронову к ее нынешнему парню. Он посадил девушку в кузов «КамАЗа» и, когда грузовик поехал, связал ей руки скотчем. Дорожкин, который поехал с ними, по приказу Жамидулова заклеил девушке глаза.
Преступники доставили ее в пункт временной дислокации части. Чтобы у подчиненных Жамидулова не возникло вопросов, представили они ее как украинскую разведчицу, которая якобы служила в ВСУ с 2018 по 2021 год, и имеющая на теле татуировки украинской символики.
После этого Жамидулов нанес Давроновой около 20 ранений ножом, убив ее. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки было вывезено за пределы части и подорвано тремя гранатами Ф-1.
Связь убитой Валентины Давроновой с ВСУ
В Вооруженные силы Украины девушку зачислили 28 апреля 2018 года. В украинской армии она служила по апрель 2021 года. После небольшого перерыва, в конце июля 2021 года она опять заключила контракт и поступила на военную службу в 53-ю отдельную мехбригаду ВСУ на должность стрелка — помощника гранатометчика воинской части А0536.
В соцсетях есть фото Валентины Давроновой с деревянной табличкой. На ней указаны её фамилия, имя, отчество, год рождения, а также дата пленения — 11.03.2022.
Мать девушки заявила, что дочь в плену никогда не была и пошла служить в ВСУ не по своей воле.
Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен
Принуждение и шпионаж для ВСУ
В 2014 году, когда девушке было 14 — 15 лет, ее взяли в ополчение Донбасса, но затем отпустили, как несовершеннолетнюю. На следующий день населенный пункт, где проживала девушка с матерью, заняли украинские войска. От неё требовали выдать ополченцев, а когда ей исполнилось 18 лет, заставили вступить в ВСУ.
На полигоне девушка провела полгода, а потом ушла в декрет. На память о службе в украинской армии Валентину, как «истинную украинку», заставили набить татуировку трезубца на шее.
После прихода ВС РФ Валентина была задержана и отправлена в тюрьму. Её проверили на детекторе лжи с целью подтверждения отсутствия связей с ВСУ. Не выявив никаких преступлений, её отпустили.
Юрист разъяснил, какое наказание ждет виновных
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, по какой статье привлекут виновных к уголовной ответственности, а также какой им грозит срок.
По словам юриста, в данном случае следствие учитывает все обстоятельства дела, будет определяться правильная квалификация. Он сказал, что за это преступление виновных будут судить по статье 105 УК РФ (убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство совершенное с особой жестокостью).
«Делаю я такой вывод исходя из общедоступных материалов, которые есть в интернете. Наказание по данной статье — до 20 лет лишения свободы. Следствие может идти до года», — сказал Александр Львович.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих.
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Дарья Осипова