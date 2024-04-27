Стали известны новые требования при покупке sim-карт

Фото: istockphoto/Pinkypills
Минцифры РФ подготовило законопроект, вводящий новые правила для иностранцев и лиц без гражданства при покупке ими sim-карт. Об этом заявило министерство в своем Telegram-канале.
Сообщается, что теперь заключить договор на услуги связи будет возможно только после регистрации биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). Колличество номеров, которые зарегистрированы на одного иностранца будет ограничено до 10. Купить sim-карту можно будет только в салонах связи или точках продаж. Через интернет этого сделать будет нельзя.
Если закон примут, то все иностранцы будут оповещены о новых правилах до 1 февраля 2025 года. До 1 марта 2025 года ими должны будут быть переоформлены документы, либо им отключат услуги связи. Теперь в договоре будет указываться уникальный международной идентификатор или IMEI. Он нужен для устройства, в котором будет находиться карта. Если её вставят в другое устройство, связь будет отключена.
Ранее Минцифры опровергло сведения о массовом отъезде IT-специалистов из России. СМИ начали активно писать о том, что специалисты IT-отрасли массово покидают страну. При этом данные Минцифры свидетельствуют о том, что две трети уехавших в 2022 году «айтишников» вернулись на родину. За прошлый год оттока специалистов не наблюдалось. Также ведомство сослалось на данные Росстата, который гласят, что число занятых в этой сфере работников выросло на 13%, достигнув 857 тысяч человек. Минцифры назвало IT-сферу одной из самых быстро развивающихся в российской экономике. Средняя зарплата сотрудников в прошлом году выросла на 13%.
Читайте также:
Минцифры готовит новый законопроект
Минцифры РФ разрабатывает проект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам
Минцифры: Украина могла бы выпускать два миллиона БПЛА в год, но нет денег
Дарья Осипова