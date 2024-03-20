Минцифры: Украина могла бы выпускать два миллиона БПЛА в год, но нет денег

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна могла бы удвоить производство дронов, достигнув отметки в два миллиона единиц в год, если бы Киеву хватало денежных средств. Об этом сообщает Guardian.
Отмечается, что в настоящее время Украина использует значительно меньше полного объема своих производственных мощностей. По словам Федорова, несмотря на это, Киев вышел на темп в более миллиона беспилотников в год, превысив запрошенные ранее украинский лидером Владимиром Зеленским показатели в один миллион БПЛА.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев получит ракеты и артиллерийские боеприпасы для систем противовоздушной обороны. По словам Умерова, речь идет о пакете помощи, который включает 155-мм, 152-мм и 105-мм снаряды.
Напомним, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия со стороны США. По этой же причине в настоящее время ВСУ находятся в катастрофическом положении.
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Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев получит ракеты и артиллерийские боеприпасы для систем противовоздушной обороны. По словам Умерова, речь идет о пакете помощи, который включает 155-мм, 152-мм и 105-мм снаряды.
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Екатерина Коршунова