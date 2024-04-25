Минцифры готовит новый законопроект

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Министерство цифрового развития планирует представить инициативу, которая запрещает массовые спам-обзвоны. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.
«Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Минцифры РФ занимается разработкой законопроекта о введении ограничений на покупку сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. В документе также указано, что затем планируется проработка вопроса об ограничении количества номеров для граждан РФ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поправки планируют внести в законы «О связи», «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».
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