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В аэропорту Калуги сняли временные ограничения и восстановили регулярные рейсы

Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

В аэропорту Калуги (Грабцево) в 22:30 мск сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов.


За время действия ограничений один самолет, направлявшийся в Калугу, был вынужден приземлиться на запасном аэродроме во Внуково. Других инцидентов или задержек не зафиксировано.

Ранее временные ограничения на полеты гражданских судов вводились и в ряде других аэропортов. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, такие меры коснулись аэропортов Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска. Ограничения были введены вечером 1 января, начиная с 20:36 мск.

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#рф
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В РФ вступил в силу закон о создании игорной зоны в Ялте
01 января 2025, 22:57

Фото: iStock/ nazarovsergey

На территории пассажирского терминала морского порта Ялты в Крыму начинает функционировать игорная зона. Подобные изменения внесли в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», документ опубликовали на портале правовой информации.
Изменения вступили в силу 1 января 2025 года.

Игорная зона, которую создали в 2019 году в Крыму, располагалась под Ялтой у посёлка Кацивели, но туристический поток в данной местности был маленьким, из-за чего границы игорной зоны пересмотрели. При этом законодательство России не допускало изменения границ таких зон раньше чем через 10 лет от их создания.

Исходя из изменений, было принято решение перенести игорную зону в Ялтинский порт. Предполагается, что это поможет динамичному развитию Ялты путём формирования благоприятного инвестклимата в сфере туризма, обеспечит развитие региона в общем, рост уровня жизни людей, а ещё увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма.

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На Земле началась сильная магнитная буря
01 января 2025, 22:14

Фото: iStock/ murat4art

Уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился с «сильного» до «очень сильного», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Исходя из данных мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты сейчас поднялась до уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G4 предполагает, что на Земле, кроме серьёзных помех в связи, могут быть происходить значительные нарушения в радиосвязи, многочасовые помехи в спутниковой и радиочастотной навигации. Даже в тропиках могут быть зафиксированы полярные сияния.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус призвал россиян не бояться очередной магнитной бури. Он подчеркнул, что на самочувствии метеозависимых людей она не должна сильно сказаться, но позволит увидеть полярные сияния в ряде регионов.

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#земля
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В России с 1 января вдвое выросли налоговые вычеты для семей с детьми
01 января 2025, 21:51

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми выросли вдвое с 1 января. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что нововведения, внесённые правительством России в Налоговый кодекс, вступили в силу в первый день 2025 года.

Согласно принятому закону, ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ на второго ребёнка повышается до 2800 рублей, а на третьего и последующих – до шести тысяч рублей. При этом вычет на первого ребёнка остался в прежнем размере – 1400 рублей.

Также был увеличен предельный размер дохода для получения стандартных вычетов. Теперь он составляет 450 тысяч рублей вместо прежних 350 тысяч. С 1 января вычеты предоставляются налоговым агентом, тем же, кто выплачивает доход. Это происходит на основании имеющихся данных, без заявлений.

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«Пить или не пить»: С 1 января в России подорожала водка
С 1 января 2025 года в России подорожали водка и другие крепкие напитки
01 января 2025, 19:58

Фото: istockphoto/Igor Barilo

С 1 января 2025 года в России значительно выросла на крепкий алкоголь. За самую дешёвую бутылку водки ёмкостью 0,5 литра теперь придётся заплатить 349 полновесных рублей.
Также подорожал бренди, ром, коньяк и прочие крепкие напитки, как бы они ни назывались. Например, поллитровая бутылка коньяка теперь стоит 651 рублей. Ещё полсуток назад такую же ёмкость можно было приобрести за 556 рублей. Соответствующий приказ министерства финансов РФ будет действовать до 31 декабря 2030 года.

По мнению экспертов, подорожание алкоголя в наступившем году ожидалось. Это связано с изменением акцизных ставок и общей экономической ситуацией. Однако прогнозируемые цены на спиртное значительно отличаются от реальных. Которые теперь стали для россиян насущными.

Например, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский незадолго до Нового года говорил, что крепкий алкоголь подорожает в пределах 5-8%. Несложные подсчёты показывают, что любителям «зелёного змия» с суровым градусом по сравнению с прошлым годом придётся переплатить около 14,6%.

Подорожание вина эксперт прогнозировал в пределах 8-10%, а пива — около 5-7%. Остаётся только ожидать, насколько прогнозы опытного эксперта-экономииста оправдаются. Или просто бросить пить.

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#эксперт
#алкоголь
#цены
#напитки
#рф
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Роспотребнадзор: доминирующий в России штамм гриппа вызывает тяжелую болезнь
01 января 2025, 18:55

Фото: iStock/ LeManna

В РФ зафиксировали характерный для зимы рост острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщил Роспотребнадзор на своём сайте.
«В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям», — отмечалось в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.

Там обратили внимание, что вирус гриппа нередко передается во время кашля и чихания, а при появлении осложнений может привести к пневмонии. В Роспотребнадзоре уточнили, что наиболее эффективный способ профилактики вируса — вакцинация. Подчёркивалось, что также желательно избегать контактов с заразившимися гриппом, не стоит бывать в местах массового скопления людей. В Роспотребнадзоре посоветовали мыть руки с мылом, часто проветривать помещение и носить маски.

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#вакцинация
#маски
#заболевания
#роспотребнадзор
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Россиянин выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее «Русского лото»
Житель Сахалина стал миллиардером благодаря лотерее «Русского лото»
01 января 2025, 18:50

Фото: iStock/LeventKonuk

Житель Сахалинской области выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русское лото». Об этом пресс-служба крупнейшего распространителя гослотерей в России «Столото» сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что по итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража четвертый россиянин стал лотерейным миллиардером. Он приобрёл удачный билет на сайте «Столото», указав при покупке номер телефона, зарегистрированный в Сахалинской области.

Всего в новогоднем тираже разыгрывается свыше трёх миллиардов рублей.

Организаторы подчеркнули, что вероятность того, что главный приз в один миллиард рублей достанется одному участнику составлял более 60%. При этом с вероятностью 40% главный приз могли разделить пополам двое или более человек.

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#приз
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«Не Багдад, но всё спокойно»: В МВД отчитались о происшествиях в Новый год
МВД: Новогодняя ночь в России прошла без происшествий
01 января 2025, 18:36

Дмитрий Шаробаров и Ирина Волк (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Празднование наступления нового 2025 года в России обошлось без каких-либо чрезвычайных происшествий. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
В ночь с 31 декабря на 1 января в России прошло около трёх с половиной тысяч праздничных мероприятий, написала спикер МВД в своём телеграм-канале. Участие в массовых празднествах приняли около 2,2 миллионов человек. К обеспечению порядка во время гуляний обеспечивали свыше 41,3 тысячи правоохранителей.

Ирина Волк отметила, что вместе с кадровыми сотрудниками полиции за тем, чтобы никакие эксцессы не мешали праздничному настроению граждан, следили также бойцы Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности (на манер добровольной народной дружины — ДНД — времён СССР), а также представители частных охранных структур.

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«Гром и молния»: Природа обрушилась на Капитолий в США
Перед Новым годом молния ударила в американский Капитолий и статую Вашингтона
01 января 2025, 16:59

Фото: istockphoto/scgerding

Накануне Нового года в Соединённых Штатах разразился настоящий природный катаклизм. Молния ударила в Капитолийский холм, где расположено здание Конгресса и монумент Джорджу Вашингтону.
О причудах американской грозы рассказала газета The Washington Post. В социальных сетях опубликованы фотографии и видео, на которых небесные стихии «атакуют» два самых символичных места в США — здание Капитолия и памятник участнику войны за независимость, первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Некоторые пользователи увидели в гневе природы добрый знак для администрации «старого-нового» президента США Дональда Трампа. Многие сочли бушевание грозы напоминанием кабинету престарелого Джозефа Байдена о том, что им пора «на покой».

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В России и Белоруссии с 1 января начала работать единая система ОСАГО
01 января 2025, 14:34

Фото: iStock/g-stockstudio

В России начала действовать система, распространяющая действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Введение механизма предусмотрено законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.
Отмечается, что теперь водители, оформившие полис ОСАГО в России, смогут включить в него дополнительное соглашение, по которому страховка будет распространяться также на территорию Белоруссии.

Аналогичный механизм будет действовать и в обратную сторону, для белорусских автовладельцев.

По новому закону правом заключения договора наделяется только страховщики, постоянно проживающие в одной из стран Союзного государства, на территории которого был зарегистрирован автомобиль.

Уточняется, что расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию рассчитано не только на жителей приграничных территорий, которые часто пересекают границу государств, но и для жителей остальной части России и Белоруссии.

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#осаго
#страхование
#автомобиль
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