В аэропорту Калуги сняли временные ограничения и восстановили регулярные рейсы

Фото: iStock/Sitikka
В аэропорту Калуги (Грабцево) в 22:30 мск сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
За время действия ограничений один самолет, направлявшийся в Калугу, был вынужден приземлиться на запасном аэродроме во Внуково. Других инцидентов или задержек не зафиксировано.
Ранее временные ограничения на полеты гражданских судов вводились и в ряде других аэропортов. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, такие меры коснулись аэропортов Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска. Ограничения были введены вечером 1 января, начиная с 20:36 мск.
Читайте также:
В РФ вступил в силу закон о создании игорной зоны в Ялте
На Земле началась сильная магнитная буря
В России с 1 января вдвое выросли налоговые вычеты для семей с детьми
Мария Моисеева