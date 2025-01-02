Умер бывший депутат Госдумы, «Чёрный полковник» Виктор Алкснис

Советский и российский политик Виктор Алкснис ушел из жизни на 74-м году. Об этом сообщила в Telegram-канале «Черный полковник» его дочь Ирина Алкснис. Алкснис был известен как яркий политический деятель, полковник авиации и сторонник сохранения СССР. Он страдал от онкологического заболевания, диагностированного еще в 2019 году.