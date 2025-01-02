Умер бывший депутат Госдумы, «Чёрный полковник» Виктор Алкснис

Виктор Алкснис (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Советский и российский политик Виктор Алкснис ушел из жизни на 74-м году. Об этом сообщила в Telegram-канале «Черный полковник» его дочь Ирина Алкснис. Алкснис был известен как яркий политический деятель, полковник авиации и сторонник сохранения СССР. Он страдал от онкологического заболевания, диагностированного еще в 2019 году.
Ранние годыВиктор Имантович Алкснис родился 21 июня 1950 года в Кемеровской области. В 1956 году его семья перебралась в Ригу, где Виктор окончил Рижское высшее военно-инженерное авиационное училище. Службу в армии он начал в качестве инженера Военно-воздушных сил Прибалтийского военного округа.
Политическая позиция и противостояние с ЛатвиейС 1989 по 1991 годы Алкснис был народным депутатом СССР и Верховного Совета Латвийской ССР.
В 1992 году, после возбуждения уголовного дела за «измену Родине» за его деятельность против выхода Латвии из состава Советского Союза, он переехал в Россию. В Латвии он стал персоной нон грата.
Виктор Алкснис (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)
Позже Алкснис выступал за включение Крыма в состав России, за что в 2005 году ему запретили въезд на Украину.
Деятельность в РоссииВ России Виктор Алкснис был депутатом Государственной думы с 2000 по 2007 годы. Впоследствии в 2013–2015 годах он возглавлял городское поселение Тучково. В либеральных СМИ получил прозвище «Черный полковник».
В 2022 году Алкснис поддержал начало военных действий на Украине.
Виктор Алкснис (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Причина смертиСмерть Виктора Алксниса наступила после геморрагического инсульта в ночь на 30 декабря, в результате которого он впал в кому. Последние дни он провел в Мытищинской областной клинической больнице.
«Огромная благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы, где папа провел последние три дня. (...) Как только появится информация о похоронах, я ее немедленно сообщу», — написала Ирина Алкснис.
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