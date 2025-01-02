Расстрелявший 10 людей в Черногории умер от попытки суицида

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В Черногории подозреваемый в массовой стрельбе в городе Цетинье, Ако Мартинович, скончался. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.
По данным ведомства, он получил смертельные травмы головы во время попытки суицида.
Мужчина был доставлен в клинический центр, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Мотивы действий предполагаемого преступника пока остаются неизвестными. Как уточнили в МВД, семья Мартиновича описала его как «социально девиантного человека».
Ранее стало известно, что в число пострадавших из-за стрельбы в Черногории выросло до 10 человек. В числе жертв были дети 11 и 7 лет, а также некоторые члены семьи убийцы. Мартинович пытался скрыться после того, как расстрелял толпу в местном баре.
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«Полицейская операция была успешно проведена. Таким образом, данное лицо было изолировано благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. В тот момент, когда стало очевидно, что он находится в безвыходной ситуации, он предпринял попытку совершить самоубийство», — передает ТАСС слова главы МВД Черногории в ходе экстренной пресс-конференции.
Мужчина был доставлен в клинический центр, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Мотивы действий предполагаемого преступника пока остаются неизвестными. Как уточнили в МВД, семья Мартиновича описала его как «социально девиантного человека».
Ранее стало известно, что в число пострадавших из-за стрельбы в Черногории выросло до 10 человек. В числе жертв были дети 11 и 7 лет, а также некоторые члены семьи убийцы. Мартинович пытался скрыться после того, как расстрелял толпу в местном баре.
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Мария Моисеева