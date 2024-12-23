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Стали известны победители Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2024, которую вручают журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. В жюри находились главный редактор RT Маргарита Симоньян, военкор RT Саргон Хадайя и военкор ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.
Победителями премии стали Игорь Лапик с телеканала «Звезда», Мухаммад Баалюша с телеканала «Аль-Машхад», Омар Магомедов с телеканал НТВ и Нахле Одейми с телеканал MTV, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин наградил лауреатов первой премии «Золотой пиксель». Премию вручили в Подмосковье лучшим военкорам, блогерам, журналистам и даже авторам лучшей песни о Подмосковье. За победу боролись более 100 участников, 19 из которых стали лауреатами.
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