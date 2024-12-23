Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Стали известны победители Международной премии имени Халеда аль-Хатыба

Стали известны победители Международной премии имени Халеда аль-Хатыба

Журналисты Лапик, Баалюша, Магомедов и Одейми получили премию Халеда аль-Хатыба
Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Стали известны победители Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2024, которую вручают журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. В жюри находились главный редактор RT Маргарита Симоньян, военкор RT Саргон Хадайя и военкор ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.


Победителями премии стали Игорь Лапик с телеканала «Звезда», Мухаммад Баалюша с телеканала «Аль-Машхад», Омар Магомедов с телеканал НТВ и Нахле Одейми с телеканал MTV, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин наградил лауреатов первой премии «Золотой пиксель». Премию вручили в Подмосковье лучшим военкорам, блогерам, журналистам и даже авторам лучшей песни о Подмосковье. За победу боролись более 100 участников, 19 из которых стали лауреатами.

Читайте также:

Вячеслав Духин: сейчас у многих блогеров – миллионная аудитория и огромное влияние

Губернатор Воробьев вручил трем лауреатам первую премию «Золотой пиксель»

Познер рассказал, что от него требовали на западном ТВ для устройства на работу
#журналист
#журналистика
#сми
#награда
#конкурс
Депутат Иванов: коучи и инфоцыгане разрушают семьи в России
23 декабря 2024, 15:37

Фото: iStock/kieferpix

Непрофессиональные психологи, коучи и инфоцыгане разрушают российские семьи, так как предлагают супругам не переговоры, а подталкивают к разводу. Об этом заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, количество разводов в стране растет из-за того, что людям навязывают ставить в приоритет личные интересы, а не семейные обязанности.
«Общественники должны не концерты Лолиты запрещать, а направить внимание на этих специалистов, фактически разрушающих семьи. Мы обязаны направить усилия на укрепление семейных связей и преодоление трудностей, а не поощрять легкий выход из ситуации. Психологи должны спасать, а не разрушать семьи. Ничего нет дороже близких людей и настоящей любви», — пояснил депутат в беседе с NEWS.ru.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала женщин грамотно оценить свой репродуктивный потенциал, также отметив, что в 2024 году около 1,5 тысяч москвичек родили первого ребенка после 40 лет. По ее словам, развитие современной медицины создало иллюзию, что можно «немного подождать с материнством».

Читайте также:

Россиянок призвали подумать о деторождаемости

«Девочки нужны»: Ткаченко объяснил высказывание Путина о демографии

В Госдуме назвали главное условие для рождения детей
#семьи
#депутат
#развитие
#демография
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ростех» заключил новое соглашение с республикой Тува
23 декабря 2024, 15:31

Фото: iStock/seb_ra

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и глава республики Тува Владислав Ховалыг заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает разработку инвестиционных проектов, введение новых производств с использованием всех инновационных достижений компании.
«Ростех» и Тува в рамках соглашения будут концентрировать усилия на развитии инфраструктуры региона и продолжат работу по добыче полезных ископаемых, защите экологии и окружающей среды. Также «Ростех» поможет региону в развитии цифровизации, систем «умного города» и здравоохранения — лечебные учреждения смогут использовать новейшие медицинские технические решения, созданные корпорацией», — пишет RuNews24.ru.
Ранее представитель «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщал, что российские боевые сухопутные роботы уже применяются на поле боя. Он также упомянул платформу «Депеша», способную к решению широкого спектра задач, в частности, транспортных, что обеспечивается ее модульной конструкцией.

Эксперт отметил, что платформа маневренная, компактная, а обнаружить ее весьма трудно, удобно применяется в городе.

Читайте также:

В «Ростехе» рассказали о боевых сухопутных роботах

Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты

«Ростех»: американцы допустили ошибку при эвакуации пациента на вертолете
#эксперт
#ростех
#соглашения
#платформа
#роботы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Второй этап расселения аварийного жилья в Подмосковье охватит 35 тыс. жителей
23 декабря 2024, 15:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жителей домов Московской области, признанных аварийными до 2017 года, расселят в первой половине 2025-го.
Такой срок назвал губернатор региона Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям.
«Президент ставит задачу в следующие пять лет не снижать темпов расселения аварийного жилья. Весной достроим последние 14 домов в Шатуре, Дмитрове, Сергиево Посаде, Богородском городском округе и Талдоме. Туда переедут в завершение программы 4,3 тыс. человек», – сказал глава региона.
Он добавил, что следующая цель – расселить дома, признанные аварийными после 2017 года. Второй этап охватит 35 тыс. жителей.

Воробьёв напомнил, что в Подмосковье реализуют 17 проектов реновации для расселения ветхого и аварийного жилья.

С января 2024 года в регионе приступили к новому этапу программы переселения аварийных домов, которые были признаны таковыми с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Жители могут выбрать сертификат для переселения либо получить квартиру в построенном доме или купленную на вторичном рынке.

Читайте также:

В Подмосковье до 2027 года модернизируют 30 очистных сооружений

В Подмосковье осталось рекультивировать лишь один полигон коммунальных отходов

11 переходов на железнодорожных станциях Подмосковья нуждаются в обновлении
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#реновация
#расселение
#переселение
#ветхое жильё
#аварийное жильё
#дома
#обращение к жителям
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье до 2027 года модернизируют 30 очистных сооружений
23 декабря 2024, 15:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В нескольких городских округах Подмосковья до 2027 года завершат строительство и модернизацию очистных сооружений.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе ежегодного обращения к жителям.
«Отдельная большая тема – это очистные сооружения. Они необходимы для жизни, без них она невозможна. Мы ведём работы по модернизации и строительству очистных. Это большие затраты – от 5 до 10 млрд рублей в зависимости от объёма работ. Среди таких проектов – Солнечногорск, Дмитров, Клин, Лосино-Петровский, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Чехов и Электросталь. Всего до 2027 года завершим модернизацию или строительство более 30 объектов», – пояснил губернатор.
Воробьёв добавил, что эта работа ведётся в рамках одного из нацпроектов и будет завершена полностью.

Читайте также:

В Подмосковье осталось рекультивировать лишь один полигон коммунальных отходов

11 переходов на железнодорожных станциях Подмосковья нуждаются в обновлении

В Подмосковье в 2025 году введут семь поликлиник и три подстанции скорой
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#эколог
#очистные сооружения
#модернизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье осталось рекультивировать лишь один полигон коммунальных отходов
23 декабря 2024, 15:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области завершили рекультивацию 27 полигонов твёрдых коммунальных отходов. Остался лишь один действующий комплекс – полигон «Тимохово».
Такие данные привёл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в обращении к жителям по итогам года.
«Экологическое благополучие – тема, особенно актуальная для Подмосковья. Если ты здесь живешь, ты хочешь, чтобы всё было чисто и комфортно. Мы завершили рекультивацию 27 полигонов ТКО. Остался один действующий комплекс, к которому нужно подступиться, – «Тимохово» в Богородском городском округе. Нужно найти решение, чтобы на территории больше не оставалось ни одной брошенной свалки с фильтратом или чем-то, что раздражает жителей», – подчеркнул глава региона.
Рекультивация полигонов ТКО в Подмосковье в рамках федеральной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология» стартовала в 2019 году. За шесть лет удалось рекультивировать 24 полигона. До конца декабря этого года рассчитывают завершить работы ещё на трёх – «Лесная», «Непейно» и «Шатурский».

Читайте также:

11 переходов на железнодорожных станциях Подмосковья нуждаются в обновлении

В Подмосковье в 2025 году введут семь поликлиник и три подстанции скорой

Зарплаты подмосковным социальным работникам проиндексируют от 10 до 20%
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#полигон
#рекультивация
#тко
#эколог
#обращение к жителям
Следите за нашими новостями
в удобном формате
11 переходов на железнодорожных станциях Подмосковья нуждаются в обновлении
23 декабря 2024, 14:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На железнодорожных станциях Московской области необходимо реконструировать более 10 надземных пешеходных переходов. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям.
«Мы видим большой запрос на конкорсы – современные железнодорожные переходы. Сегодня 11 из них у нас устарели. Мы должны решить задачу, как сделать, чтобы они были современными – закрытыми и с эскалаторами. Одного лифта на станции недостаточно для большого пассажиропотока», – сказал губернатор в обращении «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
В октябре разноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути открыли у станции Серпухов. А к 2026 году планируется построить четыре пешеходных перехода нового типа в Лобне, Люберцах и Одинцове.

Читайте также:

В Подмосковье в 2025 году введут семь поликлиник и три подстанции скорой

Зарплаты подмосковным социальным работникам проиндексируют от 10 до 20%

Воробьёв: зарплату подмосковных учителей увеличат с 1 января
#железная дорога
#переход
#реконструкция
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#безопасность
#андрей воробьёв
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях изменится 28-30 декабря
23 декабря 2024, 14:34

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов на Белорусском и Савёловском направлениях, а также на МЦД-1 изменится с вечера до утра 28-29 и 29-30 декабря из-за работ по строительству станции Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ЦППК.
«В указанный период с 20:00 до 7 утра будут увеличены интервалы между поездами, у некоторых электричек изменится станция отправления и прибытия, кроме того, у ряда составов сократит количество остановок на маршруте. В частности, некоторые поезда без остановок проследует станции Баковка, Немчиновка, Сетунь, Дегунино, Тестовская и Беговая», — говорится в сообщении.

Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через приложение ЦППК.

Читайте также:

Сотрудники ЦППК провели уроки по безопасности на ж/д для 7,2 тыс. детей

В столичном регионе с января подорожает проезд в электричках

На ж/д станции Подлипки-Дачные провели акцию «Сохрани себе жизнь»
#цппк
#минтранс мо
#железная дорога
#электрички
#график
#расписание
#савёловское направление
#мцд-1
#белорусское направление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Никите Михалкову выписали штраф в 300 рублей
23 декабря 2024, 14:28

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)

В Москве суд оштрафовал режиссёра Никиту Михалкова на 300 рублей за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах в основанной им Академии кинематографического и театрального искусства, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
«Михалков не предоставил в срок, установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного страхования… отчет по форме ЕФС-1», — говорилось в документах.

На судебное заседание режиссёр не пришёл. Суд установил обстоятельства правонарушения и признал должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения, подчёркивалось в документах. Говорилось, что постановление вынесли ещё в прошлом месяце.

Никита Михалков — основатель и ректор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова».

Читайте также:

Суд утвердил штраф блогерше Ивлеевой за дискредитацию ВС России

В Башкирии суд назначил штраф мужчине из-за переписок его супруги с любовниками

Суд оштрафовал певицу Альбину Сексову на 10 десять тысячь рублей за содержание ее песни
#суд
#штраф
#режиссёр
#михалков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зарплаты подмосковным социальным работникам проиндексируют от 10 до 20%
23 декабря 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В 2025 году власти Подмосковья проиндексируют зарплаты социальным работникам. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги года в обращении к жителям региона.
«Что касается поддержки социальных работников, то у нас их 15 тыс. Мы понимаем, какую сложную работу, какую миссию они выполняют. Проиндексируем им от 10 до 20% заработные платы», – пообещал Воробьёв, выступая с ежегодным обращением.
Ранее он заявил, что с января в Московской области будут также проиндексированы оклады работников образования.

Читайте также:

Воробьёв: зарплату подмосковных учителей увеличат с 1 января

В Подмосковье строят флагманские медцентры для лечения самых сложных патологий

Подмосковье приняло около 7 тыс. жителей приграничных и новых территорий России
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#зарплата
#социальная поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате