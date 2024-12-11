Вячеслав Духин: сейчас у многих блогеров – миллионная аудитория и огромное влияние

Вячеслав Духин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин наградил лауреатов первой премии «Золотой пиксель».
Премию вручили в Подмосковье лучшим военкорам, блогерам, журналистам и даже авторам лучшей песни о Подмосковье, передаёт корреспондент «Радио 1».
Духин наградил победительницу в номинации «Семейный блог» среди блогеров с аудиторией до 100 тыс. подписчиков Жанну Юсупову. Жанна Владимировна активно занимается спортом, участвует в программе «Активное долголетие», путешествует и осваивает производство контента. Она сняла трогательный ролик на песню «Я в моменте».
В номинации «Семейный блог» среди блогеров свыше 100 тыс. подписчиков победительницей стала многодетная мама Екатерина Величкина. Она отправила на конкурс публикацию о поездке на музыкальный фестиваль. Екатерина рассказала, что в этом году четырежды была в зоне СВО.
Премию «Золотой пиксель» учредило Министерство информации и молодёжной политики Московской области. В фокусе – популяризация исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона, создание его нового образа в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. Кроме того, это премия для тех, кто вкладывает силы в сохранение и формирование патриотических ценностей.
За победу боролись более 100 участников, 19 из которых стали лауреатами.
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«Я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня пришёл, и всех, кто занимается созданием любого контента, будь это тексты, музыка, фотографии, видео, рилсы и всё что угодно. Нам хотелось запустить какой-то новый формат. Так уж случилось, что традиционно я по своей работе с 19 лет занимаюсь СМИ. Но мы живём в такой эпоху, как сказал губернатор, когда грань, где журналистика заканчивается и начинаются блоги, очень сложно определить. Сейчас можно найти блогеров, у которых миллионная аудитория и огромное влияние, они превосходят традиционные СМИ», – сказал зампред.
Духин наградил победительницу в номинации «Семейный блог» среди блогеров с аудиторией до 100 тыс. подписчиков Жанну Юсупову. Жанна Владимировна активно занимается спортом, участвует в программе «Активное долголетие», путешествует и осваивает производство контента. Она сняла трогательный ролик на песню «Я в моменте».
В номинации «Семейный блог» среди блогеров свыше 100 тыс. подписчиков победительницей стала многодетная мама Екатерина Величкина. Она отправила на конкурс публикацию о поездке на музыкальный фестиваль. Екатерина рассказала, что в этом году четырежды была в зоне СВО.
Премию «Золотой пиксель» учредило Министерство информации и молодёжной политики Московской области. В фокусе – популяризация исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона, создание его нового образа в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. Кроме того, это премия для тех, кто вкладывает силы в сохранение и формирование патриотических ценностей.
За победу боролись более 100 участников, 19 из которых стали лауреатами.
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Лора Луганская