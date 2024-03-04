Стали известны подробности нахождения футболиста «Спартака» Промеса в ОАЭ

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Футболист московского «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ. Об этом информирует нидерландская газета NRC. По данным источника, прокуратура Нидерландов ведет переговоры об экстрадиции спортсмена.
29 февраля полиция Дубая задержала Промеса во время прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум и доставила его в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что футболиста задержали в ОАЭ из-за местного правонарушения. «Спартак» вылетел из Дубая, где проводил сборы, в Санкт-Петербург без футболиста.
14 февраля окружной суд Амстердама приговорил Промеса к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина. В 2023 году футболит получил 18 месяцев тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата.
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