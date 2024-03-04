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Стали известны подробности нахождения футболиста «Спартака» Промеса в ОАЭ

NRC: футболист «Спартака» Промес находится под домашним арестом в ОАЭ
04 марта 2024, 09:28
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ. Об этом информирует нидерландская газета NRC. По данным источника, прокуратура Нидерландов ведет переговоры об экстрадиции спортсмена.


29 февраля полиция Дубая задержала Промеса во время прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум и доставила его в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что футболиста задержали в ОАЭ из-за местного правонарушения. «Спартак» вылетел из Дубая, где проводил сборы, в Санкт-Петербург без футболиста.

14 февраля окружной суд Амстердама приговорил Промеса к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина. В 2023 году футболит получил 18 месяцев тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата.

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#суд
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#прокуратура
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#спартак
#футболист
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В «Сириусе» состоялось открытие библиотеки в честь ВФМ на 25 тысяч книг
04 марта 2024, 10:10

Фото: Пресс-служба ВФМ

На базе университета «Сириус» состоялось торжественное открытие библиотеки, приуроченное к Всемирному фестивалю молодёжи, об этом сообщается в Telegram-канале ВФМ.
«Открытое пространство может пополнить любой желающий: литературой разных стран, русскими классическими произведениями, английской литературой, журналами, энциклопедиями и, конечно, своими любимыми книгами», — сообщили на странице фестиваля.

Высота книжных стеллажей в новой библиотеке достигает десяти метров, а сама коллекция уже состоит из 25 тысяч книг.

Помимо русскоязычной литературы, в «Сириусе» есть книги на английском, турецком, испанском и арабском языках.

Отмечается, что после завершения фестиваля часть книг будет направлена в школы и библиотеки новых регионов России.

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#библиотека
#сочи
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Психологи подмосковной Системы-112 приняли более 38 тысяч вызовов
04 марта 2024, 09:57

Фото: РЦОВ 112

Более 38 тысяч вызовов приняли и обработали операторы-психологи подмосковной Системы-112 с её открытия летом 2015 года, с начала года они уже оказали помощь нескольким сотням позвонивших, сообщает Центр по приёму и обработке вызовов 112.
«Операторы-психологи службы спасения помогают людям, попавшим в экстренную ситуацию. До приезда оперативных служб психологи Системы-112 держат связь с заявителем, помогают успокоиться и предпринять необходимые действия. С начала 2024 года психологи Системы 112 помогли звонящим около 500 раз», — уточняется в сообщении.
Отмечается также, что операторы-психологи нередко работают с людьми, находящимися в тяжёлом эмоциональном состоянии.

Связаться с областной Системой-112 можно пятью различными способами: по телефону, через СМС, чат-бота в Telegram, через мобильное приложение «112МО», а также через систему ЭРА-ГЛОНАСС.

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#московская область
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В ГД предложили освободить наследников из числа студентов и срочников от уплаты пошлины
Наследникам из числа студентов и срочников предложили ввести льготу
04 марта 2024, 09:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением освободить студентов и военнослужащих срочной службы от уплаты пошлины на выдачу свидетельства о праве на наследство. Об этом сообщает RT.
Обращение было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. В документе отмечается, что по нынешнему законодательству предусмотрены пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию.

Так, с детей, в том числе и усыновлённых, супругов, родителей, полнородных братьев и сестёр наследодателя взимается пошлина в размере 0,3% от стоимости наследуемого имущества. Однако она не может превышать 100 тысяч рублей.

Другие категории наследников выплачивают 0,6% от стоимости наследуемого имущества, но не более одного миллиона рублей, отмечает RT.

Однако в настоящее время есть категории наследников, которые освобождены от выплаты пошлины. Это наследники жилья, которые проживали вместе с наследодателем и продолжают жить в этом же месте после его смерти; несовершеннолетние наследники; граждане с психическими расстройствами, находящиеся под опекой; герои СССР и РФ; полные кавалеры ордена Славы.

При этом, подчёркивает Сухарев, студенты очной формы обучения и военнослужащие, проходящие срочную службу, часто не имеют возможности выплатить госпошлину, поскольку не ведут трудовую деятельность.

В связи с этим депутат предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ и освободить эти категории граждан от уплаты пошлины.

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#госдума
#льготы
#студенты
#военные
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Молодой ученый из Дубны купил квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»
04 марта 2024, 09:50

Фото: istockphoto / Rawpixel

Научный сотрудник купил квартиру в новостройке благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Иван Соколов работает младшим научным сотрудником в ММО «Объединенный институт ядерных исследований» уже около семи лет.

«Сейчас я занимаюсь разработкой веб-приложений. Постоянно ставятся очень непростые задачи. <...> Сначала мы с супругой рассматривали«вторичку». Но не успели: все понравившиеся варианты скупили. Поэтому мы обратили внимание на новые дома и не пожалели. Взяли «двушку». В районе развитая инфраструктура, все близко», — поделился ученый.

Стоит отметить, что получить квартиры благодаря «Социальной ипотеке» могут медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

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#учёный
#квартиры
#опк
#дубна
#подмосковье
#социальная ипотека
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Знаком «Материнская слава» и званием «Мать-героиня» награждены 500 жительниц Подмосковья
04 марта 2024, 09:44

Фото: iStock/Halfpoint

500 многодетных жительниц Московской области, достойно воспитывающих своих детей, удостоены специальных знаков отличия и званий, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«498 жительниц Подмосковья награждены знаком «Материнская слава». Ещё две многодетные женщины в регионе носят почётное звание «Мать-героиня». Это особые награды, которые признают и отмечают труд матерей, которые заботятся о своих детях и вкладывают много любви ми сил в их воспитание», — сказал спикер областного парламента Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что звание «Мать-героиня» возродили в России по поручению президента, оно находится в одном ряду с другими высшими званиями.

В Мособлдуме напомнили, что званием «Мать-героиня» может быть удостоена женщина, родившая и воспитавшая десять и более детей. При присвоении звания вручается также единовременная выплата в размере одного миллиона рублей. Для того, чтобы принять участие в отборе на получение звания, следует обратиться в МФЦ или органы соцзащиты.

Знак отличия «Материнская слава» предназначен для женщин, родивших и достойно воспитывающих пять и более детей. Единовременная выплата при присвоении этого знака составляет 100 тысяч рублей. Кандидатуры рассматривает администрация муниципалитета.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#московская область
#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляет 5 баллов
04 марта 2024, 09:33

Фото: istockphoto / MaYcaL

Дорожная обстановка в Московской области утром 4 марта: загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В министерстве подчеркнули, что На дорогах зафиксировано более 756 тысяч автомобилей.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Киевском, Варшавском, Волоколамском, Рублёво-Успенском, Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щёлковском шоссе», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что затруднено движение автомобилей также на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Кроме этого, в Минтрансе настоятельно рекомендуют водителям быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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#волга
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#скоростной режим
#урал
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Жители Москвы и Петербурга наблюдали полярное сияние – фото
В небе над Москвой и Санкт-Петербургом наблюдалось полярное сияние
04 марта 2024, 08:54

Фото: iStock/murat4art

В небе над Москвой и Санкт-Петербургом минувшей ночью наблюдалось полярное сияние. Об этом сообщает РИА Новости.



Природное явление возникло из-за начавшейся магнитной бури. Она была вызвана приходом на Землю солнечного вещества, выброшенного в ночь с 28 на 29 февраля. Несмотря на то, что приход этой энергии прогнозировался, начало магнитной бури стало неожиданным, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Большинство мировых научных центров прогнозировали лишь слабые возмущения, которые нельзя было отметить на графиках. Однако на деле сила бури оказалась мощнее.

Отмечается, что полярное сияние наблюдалось с восьми вечера 3 марта до полуночи.

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#магнитные бури
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Космонавт Гребенкин отправился на МКС с тремя американцами
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным стартовал к МКС
04 марта 2024, 07:23

Фото: istock / Alexyz3d

Российский космонавт Александр Гребенкин отправился на МКС вместе с тремя американскими астронавтами. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с площадки космического центра имени Джона Кеннеди состоялся в 06:53 по московскому времени.

Стыковка капсулы Crew Dragon с МКС должна состоятся 5 марта в 11:00 по мск. Отмечается, что Гребенкин стал 24-м российским астронавтом, который отправился на космическом корабле США. Это уже четвертый его полет на Crew Dragon. Планируется, что экипаж будет находиться на орбите около 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев могут не стать Героями России из-за полёта на корабле США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#мкс
#космонавт
#площадки
#ракеты
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На трассе «Таврида» в Крыму спустя сутки после атаки БПЛА восстановили движение
04 марта 2024, 06:48

Фото: iStock/ gutaper

Власти Крыма полностью сняли ограничения движения транспорта на 89 км трассы «Таврида» в направлении города Керчи в районе города Феодосии. Дорога была перекрыта сутки назад после атаки беспилотниками.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию», — написал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Что именно произошло на вышеуказанном участке трассы — не раскрывалось. Водители объезжали перекрытый участок, свернув у села Батальное. Дорогу перекрыли примерно в 4:30 накануне, когда над Крымом было уничтожено 38 украинских беспилотников самолетного типа. Днем 3 марта на дороге было запущено реверсивное движение.

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