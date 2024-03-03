В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении

Фото: СК РФ
В Вологодской области сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль Chevrolet Lacetti с 31-летним лейтенантом полиции Антоном З. за рулем. Патрульная служба заподозрила водителя в употреблении наркотиков, сообщает пресс-служба СК России по Вологодской области.
Проведённый тест подтвердил наличие каннабиноидов в организме водителя. Офицер находился в момент остановки машины не при исполнении служебных обязанностей.
При дальнейшем обыске в жилом доме участкового в деревне Слободка правоохранители обнаружили целую плантацию из 23 кустов марихуаны, общий вес которой составил более 17 килограммов. По словам задержанного, он выращивал запрещённое растение исключительно для личного пользования.
По факту случившегося полиция возбудила сразу два уголовных дела: за «Незаконные изготовление наркотиков» и «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Участковому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
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Сергей Калугин