Стали известны подробности о затонувшей в Китае атомной подлодке

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Затонувшая в Китае атомная подводная лодка несла на борту гибридную силовую установку. Об этом информирует The Warzone.
Вблизи города Ухань затонула субмарина типа 041, оснащенная компактным ядерным реактором, кроме обычного двигателя, пишет портал. Новейшее судно напоминало советский проект 651Э 1980-х годов, он был оснащен дизель-электрической и ядерной силовыми установками.
Утверждается, что ядерный реактор в китайской субмарине мог использоваться для подзарядки литий-ионных батарей. Затонуло судно в конце мая — начале июня текущего года.
Ранее сообщалось, что водолазы МЧС России обследовали атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море 32 года назад. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Утверждается, что ядерный реактор в китайской субмарине мог использоваться для подзарядки литий-ионных батарей. Затонуло судно в конце мая — начале июня текущего года.
Ранее сообщалось, что водолазы МЧС России обследовали атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море 32 года назад. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова