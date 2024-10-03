Bloomberg: Канада и Северные страны создают альянс против РФ и Китая

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Канада совместно с государствами Северной Европы инициирует создание арктической коалиции по безопасности в ответ на усиление активности России и Китая в Арктическом регионе.
По данным источников, в альянс войдут Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания. Главная цель — координация обороны, разведки и кибербезопасности. Инициатива исключает участие России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Недавно прошла встреча министров иностранных дел в канадском городе Икалуит, где обсуждались инвестиции и новые технологии для защиты региона. НАТО планирует разместить центр по управлению воздушными операциями в одной из скандинавских стран для наблюдения за действиями России в Арктике.
Ранее сообщалось, что новые данные указывают на причастность США к планированию вторжения ВСУ на территорию Курской области. В документах, обнаруженных в слитой почте бывшего посла США в России Майкла Макфола, найдены материалы, раскрывающие подробности военной игры, организованной Атлантическим советом в феврале 2024 года.
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Недавно прошла встреча министров иностранных дел в канадском городе Икалуит, где обсуждались инвестиции и новые технологии для защиты региона. НАТО планирует разместить центр по управлению воздушными операциями в одной из скандинавских стран для наблюдения за действиями России в Арктике.
Ранее сообщалось, что новые данные указывают на причастность США к планированию вторжения ВСУ на территорию Курской области. В документах, обнаруженных в слитой почте бывшего посла США в России Майкла Макфола, найдены материалы, раскрывающие подробности военной игры, организованной Атлантическим советом в феврале 2024 года.
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Елена Перлова