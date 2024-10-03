В США оценили оборонную промышленность КНР

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Оборонно-промышленный комплекс КНР опережает американский в несколько раз, при том, что у Китая есть проблемы в экономике. Об этом пишет Foreign Affairs (FA).
Таким образом китайцы догнали США в создании вооружений, судостроительстве, а их производственные мощности выше американских, приблизительно, в 230 раз. За последние три года Китай выпустил более четырех сотен современных самолетов, а также два десятка крупных военных судов и удвоил количество ядерного оружия.
Кроме того, китайские инженеры создали бомбардировщик-невидимку и увеличили число крылатых и баллистических ракет.
По мнению авторов материала, Китай стал своего рода «военным тяжеловесом», а у американцев нехватка ресурсов и гибкости, поэтому они не могут успеть за республикой.
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Кроме того, китайские инженеры создали бомбардировщик-невидимку и увеличили число крылатых и баллистических ракет.
По мнению авторов материала, Китай стал своего рода «военным тяжеловесом», а у американцев нехватка ресурсов и гибкости, поэтому они не могут успеть за республикой.
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Никита Кротов