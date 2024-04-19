Стали известны подробности состояния Юрия Куклачёва

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые встал на ноги после того, как перенес обширный инфаркт и операцию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что он уже ходит. Попросил сына привезти ему бритву и мандарины. Выписать Юрия Куклачева планируют через две-три недели.
Сын артиста рассказал, что отец выглядит бодрым и рвётся в бой. Однако врачи ему рекомендуют покой. Пока выступления придется отложить. Сейчас ему запрещено передвигаться самостоятельно, но он не слушается и пробует всё делать сам. Уже встал на ноги и в первую очередь дошёл до зеркала. Увидел себя обросшим и попросил привезти ему бритву, а также мандаринов. Скоро артист сможет воссоединиться с семьёй. В планах лечение в санатории.
Напомним, что вечером 12 апреля стало известного, что Куклачёва экстренно госпитализировали с юбилейного концерта в больницу, где у артиста подтвердились подозрения на обширный инфаркт.
В 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв», где артист открыл свой частный театр кошек. К слову, этот театр стал первым подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке. В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного. За свою 34-летнюю историю в театре было поставлено множество полюбившихся публике спектаклей, а его бессменным руководителем остаётся Куклачёв.
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Сын артиста рассказал, что отец выглядит бодрым и рвётся в бой. Однако врачи ему рекомендуют покой. Пока выступления придется отложить. Сейчас ему запрещено передвигаться самостоятельно, но он не слушается и пробует всё делать сам. Уже встал на ноги и в первую очередь дошёл до зеркала. Увидел себя обросшим и попросил привезти ему бритву, а также мандаринов. Скоро артист сможет воссоединиться с семьёй. В планах лечение в санатории.
Напомним, что вечером 12 апреля стало известного, что Куклачёва экстренно госпитализировали с юбилейного концерта в больницу, где у артиста подтвердились подозрения на обширный инфаркт.
В 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв», где артист открыл свой частный театр кошек. К слову, этот театр стал первым подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке. В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного. За свою 34-летнюю историю в театре было поставлено множество полюбившихся публике спектаклей, а его бессменным руководителем остаётся Куклачёв.
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Дарья Осипова