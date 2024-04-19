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Стали известны подробности состояния Юрия Куклачёва

Юрий Куклачёв впервые встал на ноги после инфаркта и операции
19 апреля 2024, 15:10
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые встал на ноги после того, как перенес обширный инфаркт и операцию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что он уже ходит. Попросил сына привезти ему бритву и мандарины. Выписать Юрия Куклачева планируют через две-три недели.

Сын артиста рассказал, что отец выглядит бодрым и рвётся в бой. Однако врачи ему рекомендуют покой. Пока выступления придется отложить. Сейчас ему запрещено передвигаться самостоятельно, но он не слушается и пробует всё делать сам. Уже встал на ноги и в первую очередь дошёл до зеркала. Увидел себя обросшим и попросил привезти ему бритву, а также мандаринов. Скоро артист сможет воссоединиться с семьёй. В планах лечение в санатории.



Напомним, что вечером 12 апреля стало известного, что Куклачёва экстренно госпитализировали с юбилейного концерта в больницу, где у артиста подтвердились подозрения на обширный инфаркт.

В 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв», где артист открыл свой частный театр кошек. К слову, этот театр стал первым подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке. В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного. За свою 34-летнюю историю в театре было поставлено множество полюбившихся публике спектаклей, а его бессменным руководителем остаётся Куклачёв.

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В Красногорске открыли «Парту Героя» памяти участника СВО
19 апреля 2024, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В красногорском лицее №4 в рамках проекта «Парта Героя» открыли парту в память об участнике спецоперации Дмитрии Благове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В торжественной церемонии открытия участвовали муниципальный депутат Артур Бадретдинов, сторонники партии единороссов и родители погибшего бойца. Ведущие представили учащимся и гостям парту и рассказали о Дмитрии.

Благов родился в Красногорске в 1996 году, учился в лицее №4. По окончании начальной школы поступил в Московский морской кадетский корпус имени Героев Севастополя. Получил юридическое образование в МГУТУ им. К.Г. Разумовского, затем был призван на срочную службу в Государственном разведуправлении.
«В 2022 году его мобилизовали в зону специальной военной операции и отправили в Луганскую Народную Республику. 20 мая 2023 года при обстреле артиллерией противника снаряд попал в блиндаж. Спасая боевых товарищей, Дмитрий получил смертельное ранение. Был награждён орденом Мужества посмертно», – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что образовательный проект «Парта Героя» реализуется в Красногорска в рамках Федерального партийного проекта «Новая школа».

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковным врачам с начала года безвозмездно передали 90 участков земли
19 апреля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Минимущества МО

90 земельных участков передали в безвозмездное пользование врачам Московской области с начала текущего года в рамках региональной программы «Земля врачам», сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«Врачам предоставляются участки как в существующих населённых пунктах, так и в больших массивах, специально выделенных под эти цели в пяти городских округах Подмосковья. В этом году землю получили 90 медиков, девять из них — в посёлках», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.
Отмечается, что лидерами по выполнению программы «Земля врачам» в этом году стали следующие округа: Орехово-Зуевский, где участки получили 14 медиков, Талдом и Солнечногорск, предоставившие по десять участков, Пушкинский, где участки получили восемь врачей, а также Раменский, Богородский, Коломна и Егорьевск, где было предоставлено по пять участков.

Всего с начала действия программы врачам было предоставлено 2 тысячи 258 земельных участков, на очереди в настоящее время остаётся 141 врач. Претендовать на участок может врач одной из 39 специальностей, чей стаж работы в каком-либо медучреждении Подмосковья составляет не менее трёх лет.

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#земля врачам
#земельные участки
#врачи
#минимущества
#наталья адигамова
#московская область
#подмосковье
#соцподдержка
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В Коломне после паводка открыли движение ещё по двум мостам
19 апреля 2024, 15:03

Фото: пресс-служба ​Коломенскогог г. о.

В Коломенском городском округе вновь открыли движение по Митяевскому и Бобреневскому мостам, которые ранее пришлось перекрыть из-за поднятия воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Митяевский наплавной мост открыт для движения пешеходов и транспорта. Переправа была закрыта с 28 марта из-за паводка. Бобреневский пешеходный наплавной мост тоже возобновляет работу», – говорится в сообщении.
Таким образом, в Коломне возобновили движение по всем пяти наплавным мостам. Ранее пешеходы и автомобили вновь смогли перемещаться по Черкизовскому, Голутвинскому мостам и по переправе в городе Озёры.

За ситуацией продолжают следить в Центре по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Замер уровня воды проводится на четырёх постах.

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#мост
#паводок
#половодье
#коломна
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье утвердили график приёма граждан по обращениям к губернатору
19 апреля 2024, 14:45

Фото: Фотобанк МО/Андрей Жабин

Представители подмосковных властей проведут во вторник, 23 апреля, личные приёмы жителей по вопросам, с которым люди обращались к губернатору и в правительство Московской области.
В частности, на вопросы граждан ответят представители министерства здравоохранения региона — приём будет проводиться по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1. Кроме того, будет организована встреча с сотрудниками Управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Подмосковья, адрес: Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, БЦ «Кубик», секция В — Приёмная правительства Московской области.

В тот же день приём проведут главы, заместители глав и уполномоченные лица администраций муниципалитетов — мероприятия будут проводить в местных общественных приёмных и зданиях администрации.

Приём 23 апреля будет проводиться с 10:00 до 15:00.

Кроме того, 15 мая состоится личный приём граждан по вопросам социальной поддержки, в том числе — семьям участников СВО, а также по вопросам помощи вынужденным переселенцам и организации детского летнего отдыха.
Представители региональных министерств образования и соцразвития проведут приём в здании №7 по бульвару Строителей в Красногорске. Министерство здравоохранение откроет приём в доме №1 по бульвару Строителей, Управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора региона — в приёмной правительства Московской области в БЦ «Кубик».

Представители муниципальных администраций ждут граждан в местных общественных приёмных.

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#приём
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#правительство
#московская область
#подмосковье
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Названа новая мошенническая схема на «Госуслугах»
Сбер: мошенники пытаются оформить на жертв кредиты на Госуслугах
19 апреля 2024, 14:36

Фото: iStock/dusanpetkovic

Мошенники используют новую схему с оформлением кредитов в микрофинансовых организациях в учетных записях жертв на портале «Госуслуги», предупреждает Сбербанк.
Злоумышленники звонят людям через мессенджеры по видеосвязи, представляются сотрудниками полиции и показывают поддельные удостоверения.

С помощью разных предлогов, а также манипуляций и угроз, мошенники узнают у жертв пароли для входа в учётную запись на портале «Госуслуг». Затем они просят предоставить им код подтверждения, который приходит в смс-сообщении.

После получения доступа аферисты оформляют кредиты в микрофинансовых организациях. А у жертв остаются долги под большие проценты и взломанные аккаунты, откуда злоумышленники могут взять личные данные и использовать их в других целях.

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#мошенники
#госуслуги
#кредит
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Юный житель Павловского Посада во второй раз вышел в финал телешоу «Кондитер. Дети»
19 апреля 2024, 13:27

Фото: iStock/Kinek00

14-летний Матвей Колобанов из Павловского Посада стал финалистом в третьем сезоне кулинарного телешоу «Кондитер. Дети» с Ринатом Агзамовым и Ольгой Вашуриной, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Матвей проявляет любовь к готовке с раннего детства. Своё первое блюдо – яичницу — он приготовил в три года. А в семь лет испёк свой первый торт. В кулинарном шоу работы Матвея получили высокую оценку от звёздного жюри», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это не первый успех Матвея в кулинарных конкурсах. Ранее он принимал участие во втором сезоне шоу «Кондитер. Дети» и тоже сумел выйти в финал.

Сейчас мальчик печёт торты для друзей и знакомых, изучает кулинарную литературу и проходит мастер-классы у знаменитых кондитеров. Увлечение мальчика активно поддерживает его мама Марина. Сам Матвей уверен, что участие в кулинарном шоу — только начало его профессионального пути.

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#кондитер
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Nethology: Люди впервые могли заразиться болезнью оленей-зомби
19 апреля 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Matt_Gibson

Американские ученые сообщили о выявлении двух предполагаемых случаев заболевания хронической изнуряющей болезнью (CWD) у людей. Это прионное заболевание поражает головной мозг и нервную систему оленей, превращая их в некое подобие зомби.
Статья с описанием этих случаев появилась в журнале Nethology. Первый эпизод предполагаемого заражения зафиксирован в районе, где распространена CWD. Жертвой заболевания стал 72-летний охотник, употреблявший в пищу мясо убитых им оленей. В последние недели жизни он стал агрессивным, у него наблюдались признаки деменции. Врачи диагностировали у пожилого охотника спорадическую форму болезни Крейтцфельдта-Якоба, которая имеет похожие симптомы.

Второй случай был зафиксирован у знакомого охотника, которого тот также угощал мясом оленей. Медики подозревают, что у обоих охотников могла быть именно CWD, которую они подхватили от животных. Эксперименты показали, что эта болезнь может передаваться не только оленям, но и другим видам животных, например, мышам и обезьянам.

CWD является опасным и неизлечимым заболеванием, приводящим к летальному исходу. Болезнь поражает мозг оленей, после чего они становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнут. Больных животных отличает пустой бессмысленный взгляд, из-за которого CWD называют болезнью оленей-зомби.

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#заболевания
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Гепатолог Вялов: Лимонная вода может привести к онкологии
19 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/Andrii Zorii

Кандидат медицинских наук, специалист в области гастроэнтерологии и гепатологии Сергей Вялов предупреждает от рисков употребления воды с лимоном, пишет РГ.
По его словам, такой напиток особенно опасно употреблять, когда в организме уже существуют проблемы, которые требуют медицинского вмешательства.

Как подчёркивает врач, есть распространенное мнение, что лимон может поддерживать пищеварение. При этом он не сможет заменить необходимое лечение, отсутствие которого может привести к серьезным последствиям, в том числе раку.

Лимон не влияет на увеличение кислотности в желудке и не может изменить его pH из-за содержащейся там собственной кислоты. Однако ряд людей с болезнями желудка продолжает употреблять напиток, думая, что это приносит облегчение. По словам врача, ослабление симптомов — временный эффект.

Вялов советует пройти обследование и лечение, особенно если имеется снижение кислотности. Такой симптом может говорить об атрофии желудка, сопровождающейся дефицитом железа и анемией, а также недостатком витамина В12.

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Воробьёв проверил ход строительства лицея «Авиатика» в Лобне
19 апреля 2024, 12:52

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Инженерно-технический лицей «Авиатика» возводят в микрорайоне Катюшки в Лобне, в его состав войдёт школа на 2,2 тыс. учеников и два детсада на 330 и 100 мест. Сдать объект в эксплуатацию должны к началу нового учебного года. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы проинспектировали школу на 2,2 тыс. мест, которую планируем сдать 1 сентября, также откроем здесь детский сад. (…) Школу хотим сделать с инженерным уклоном, сегодня очень востребовано и программирование, и математика, и физика. Но гуманитариям здесь тоже будет место», — сказал Воробьёв.
Школа возводится в рамках государственной программы. Она поможет разгрузить соседние школы №№3, 7 и 10. Кроме того, в новое помещение «переедут» ученики и учителя из средней школы №5, а в старом здании проведут капитальный ремонт, после чего там начнёт работать Лобненский лицей.

В новом здании предусмотрено разделение на блоки для младшей школы на 800 учеников и основной и старшей школы — на 1,4 тыс. учеников. Для школьников будут обустроены четыре спортивных зала, актовый зал на 575 мест, библиотечно-информационный центр с IT-зоной и столовая. На пришкольной территории будут оборудованы спортплощадки и место для торжественных мероприятий.

В лицее «Авиатика» будет углублённое изучение математики, информатики, физики и химии. Кроме того, предусмотрен гуманитарный класс. Партнёрами школы по обучению станут МФТИ, МАИ, университет «Дубна», технопарк Физтех-лицея и Исследовательский центр имени Келдыша.

О подборе кадров рассказал будущий директор школы Андрей Иванов.

«Работа по формированию педагогического состава идёт очень активная. Из 132 учителей, которые нам требуются, 70 уже есть», — сказал он.
Для комфортного проезда к новой школе будет сделана дорога с разворотным кругом для автобусов, кроме того, будут изменены схемы движения нескольких автобусов и запущен дополнительный маршрут, который будет обслуживать жителей микрорайона Катюшки, Букино и Центральный.

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