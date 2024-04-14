«Я нужен еще России»: Куклачев вышел на связь впервые после инфаркта

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв впервые вышел на связь после обширного инфаркта, пишет ТАСС.
Он сообщил агентству, что врачу провели ему операцию. Клоуну и дрессировщику было установлено на сердце пять стентов. По его словам, во время оперативного вмешательства он находился в сознании.
Если стенты приживутся, то на протяжении пяти лет можно не переживать о сердце, рассказал артист.
Напомним, о госпитализации дрессировщика стало известно 12 апреля. Артисту стало плохо с сердцем во время выступления.
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Если стенты приживутся, то на протяжении пяти лет можно не переживать о сердце, рассказал артист.
«Но главное — я нужен еще России, и Господь мне дает пожить», — заявил Куклачев.
Напомним, о госпитализации дрессировщика стало известно 12 апреля. Артисту стало плохо с сердцем во время выступления.
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Анастасия Хохлова