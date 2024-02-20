Стали известны подробности стрельбы возле школы в Санкт-Петербурге

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы возле общеобразовательной школы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ЧП произошло утром 20 февраля возле школы №622 на Выборгском шоссе. Очевидцы рассказали, что 42-летний петербуржец приехал в учебное учреждение с двумя детьми. Он отвел их в здание школы, а на обратном пути неизвестный выстрелил ему в голову. После этого преступник скрылся с места, а потерпевшего отвезли в больницу.
В городском Главном следственном управлении СКР сообщили, что по этому факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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В городском Главном следственном управлении СКР сообщили, что по этому факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
«Осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.Читайте также:
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Екатерина Шмакова