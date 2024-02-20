Россиянин до смерти забил соседа после предложения заняться сексом

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В Екатеринбурге мужчина избил своего соседа после того, как тот предложил заняться сексом. Пострадавший скончался от травм.
Пострадавший попросил вызвать скорую помощь, но скончался ещё до прибытия медиков. Причина смерти не указывается. Нападавшего задержали сотрудники полиции, проводится проверка.
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Екатерина Шмакова