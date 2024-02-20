В Екатеринбурге ФСБ поймала жительницу Лос-Анджелеса, которая собирала деньги для ВСУ

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В Екатеринбурге под арест отправили жительницу жительницы Лос-Анджелеса, которую обвиняют в сборе средств для украинских военных. Об этом рассказали в ФСБ.
В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене. Женщину заключили под стражу. Однако срок не меры пресечения в Центре общественных связей ФСБ не указали.
Видео: ЦОС ФСБ России
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