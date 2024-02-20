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В Москве мужчина бросил гранату в медиков, которые приехали спасать его мать

20 февраля 2024, 11:10
Фото: IStock/ovbelov

Фото: IStock/ovbelov

В Москве мужчина бросил во врачей скорой помощи гранату, которые приехали спасать его 74-летнюю мать. Пожилая женщина хотела сбежать от родственника.
Как сообщает телеграм-канал Mash, пенсионерка попросила вызвать сына врачей якобы из-за плохого самочувствия. Однако, когда те приехали, мужчина обматерил и пообещал убить за неторопливость, добавив, что мать скончалась. Фельдшер увидела пациентку живой, но сильно напуганной и вызвала на подмогу ещё одну бригаду.

Медик измерила давление пенсионерки и дала таблетку. В процессе пациента шепнула, что очень боится сына и вызвала скорую, чтобы её госпитализировали подальше от него. Когда на место приехала вторая бригада, сын бросил в них гранату, рассмеялся и пошёл искать оружие, чтобы устроить массовый расстрел.


На место происшествия приехали сотрудники полиции. Они задержали бунтаря и отвезли в отдел.

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#скорая помощь
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Стало известно, кто отравил губернатора Херсонской области
Сальдо заявил, что его пытался отравить человек из круга доверенных лиц
20 февраля 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл, кто пытался его отравить в августе 2022 года. По его мнению, покушение на жизнь организовал человек из круга доверенных лиц.
По словам главы региона, отравителя подкупили. Об этом Сальдо написал в своём телеграм-канале.
«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял – за большие деньги он согласился стать Иудой. Путь таких людей печален», — рассказал он.
Сальдо, ссылаясь на расследование российского министерства обороны, объяснил, что для отравления использовался рицин – опасный боевой химикат, который в несколько раз токсичнее цианистого калия.
«Очевидно, они безуспешно пытаются нас запугать, так как реальных успехов на фронте у ВСУ нет. Однако у режима Зеленского ничего не выйдет – у нас есть управа на их незаконные методы. А вот им самим за терроризм и нарушение обычаев войны придётся ответить», — добавил он.
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#губернатор
#владимир сальдо
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В Ленобласти алабай загрыз 66-летнюю хозяйку и снял с нее скальп
20 февраля 2024, 11:57

Фото: istock / Zhenikeyev

В Ленинградской области пёс породы алабай разорвал свою хозяйку и снял с нее скальп. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на экстренные службы.

Женщина скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Ей тело обнаружил сын в ночь на 20 февраля во дворе дома на улице Железнодорожной. Зверь снял с хозяйки скальп. Он вызвал на место оперативные службы.

После происшествия сотрудники полиции начали проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего

Другие подробности не приводятся, в том числе нет данных, где сейчас находится собака.

До этого сообщалось, что стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Краснодаре следователи раскрыли убийство 20-летней давности
20 февраля 2024, 10:57

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Краснодара. Мужчина обвиняется в убийстве 43-летнего жителя Адыгеи, совершенном 20 лет назад.
13 декабря 2003 года подсудимый, находясь в гараже на улице Благоева, попросил у своего знакомого пять тысяч долларов в долг для открытия бизнеса. Однако тот отказал. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему пять ударов монтировкой по голове. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник надел на жертву полиэтиленовый пакет и обмотал его веревкой, в результате чего мужчина задохнулся.

Позднее в гараж зашел еще один знакомый обвиняемого и стал свидетелем преступления. Под угрозой применения пистолета злоумышленник принудил его помочь в сокрытии тела. Тело погибшего было помещено на заднее сидение автомобиля потерпевшего, и мужчины направились в сторону поселка Пашковского. По пути они проигнорировали требования сотрудников ДПС, что привело к погоне.

В ходе преследования водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб. После аварии обвиняемый и его сообщник бросили автомобиль и вернулись на СТО, откуда позже скрылись на машине подсудимого. Злоумышленник сбежал в Крым и проживал в Евпатории до октября 2023 года. Однако следователям удалось установить место его нахождения. На допросе мужчина полностью признал свою вину.

«Благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела СК при участии криминалиста краевого управления СКР следственным действиям и оперативной поддержке сотрудников полиции было установлено местонахождение обвиняемого, который под тяжестью собранных доказательств дал признательные показания. На период следствия в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует в настоящее время.», — сообщили в региональном Следственном комитете.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы за совершение убийства и ряд других преступных деяний.

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#скр
#уголовное убийство
#краснодарский край
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Политика Гозмана* заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ
20 февраля 2024, 10:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* по делу о распространении фейков о ВС РФ, об этом сообщает «РИА Новости».
В России в отношении Гозмана* возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооружённых силах Российской Федерации.

Как уточнили в суде, уголовное дело на Гозмана* возбудили на основании постов в его социальных сетях, в которых он распространял заведомо ложную информацию о российской армии.

«Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации», — цитирует агентство оглашённый судьёй приговор.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#фейки
#суд
#арест
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Мальчик получил удар в грудь сувенирным ножом от одноклассника и попал в больницу
В Ленобласти подросток во время игры ранил сверстника в грудь сувенирным ножом
20 февраля 2024, 10:38

Фото: istock / Motortion

В Сосновом Бору Ленинградской области восьмиклассник во время урока ударил складным ножом сверстника. Пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash на Мойке.

По данным издания, двое школьников играли на уроке алгебры сувенирным ножом на брелоке. Владелец «оружия» хотел показать трюк, но не подумал про опасную остроту ножика и вогнал острие другу в грудную клетку.

Школьника экстренно доставили больницу с проникающим ранением, из-за которого у него возникли проблемы с вентиляцией лёгких. Пострадавший сейчас находится в состоянии средней степени тяжести.

Юного фокусника доставили в отдел полиции. Ребенка опросили, материалы по инциденту передали в Следственный комитет.

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#следственный комитет
#пострадавший
#нож
#больница
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В Екатеринбурге ФСБ поймала жительницу Лос-Анджелеса, которая собирала деньги для ВСУ
В Екатеринбурге жительницу Лос-Анджелеса по подозрению в госизмене
20 февраля 2024, 10:11

Фото: IStock/zoka74

В Екатеринбурге под арест отправили жительницу жительницы Лос-Анджелеса, которую обвиняют в сборе средств для украинских военных. Об этом рассказали в ФСБ.
По данным Службы безопасности, у 33-летней женщины было двойное гражданство – России и США. Сообщается, что она с февраля 2022 года собирала деньги, которые в итоге шли на покупку лекарств, экипировки и боеприпасов для Вооружённых сил Украины. В Америке она также неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене. Женщину заключили под стражу. Однако срок не меры пресечения в Центре общественных связей ФСБ не указали.
Видео: ЦОС ФСБ России
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#россия
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В Петербурге за кражу смартфонов задержали опытного рецидивиста-карманника
20 февраля 2024, 09:56

YakobchukOlena

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали рецидивиста-карманника из Хабаровска. Об этом сообщает Телеграм-канал МВД Медиа.

Подозреваемым оказался 42-летний уроженец сопредельной страны, который украл из кармана куртки мобильный телефон у 19-летней петербурженки. Заметив пропажу, девушка обратилась к полицейским.

В ходе разбирательств мужчина объяснил, что после основной работы грузчиком, он занимался карманными кражами, после чего сдавал награбленное в ломбарды. Отмечается, что мужчина имеет более десяти судимостей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Сейчас карманник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Правоохранители устанавливают другие случаи преступной деятельности фигуранта.

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МВД: В Химках мужчина за ночь проткнул ножом 27 автомобильных колес
20 февраля 2024, 09:41

Фото: istock / Valeriy Odit

В подмосковных Химках местный житель за ночь продырявил 27 автомобильных колес. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Ночью неизвестный повредил 27 покрышек автомобилей, припаркованных во дворе. Шины прокалывал по непонятному принципу – объектами стали как подержанные иномарки, так и отечественная «Газель», – рассказала Волк.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность правонарушителя и уже задержали его. Мужчина признался, что портил покрышки в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в деревне под Подольском обнаружили нарколабораторию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#подмосковье
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В деревне под Подольском обнаружили нарколабораторию
20 февраля 2024, 09:20

Фото: iStock/Darwin Brandis

Лабораторию для изготовления наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в деревне Северово городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В доме полиция изъяла вакууматор, средства химической защиты, электронные весы, колбы и другое лабораторное оборудование, а также канистры с жидкостями и кристаллическими веществами. Экспертиза установила, что обнаруженная жидкость объёмом 23 литра является прекурсором для синтеза наркотиков», — говорится в сообщении.
Хозяином лаборатории оказался 21-летний гражданин одной из стран Прибалтики. Он признался, что через мессенджер получил предложение заняться производством наркотиков, по указанию куратора арендовал деревенский дом и организовал нарколабораторию. Всё необходимое он получал через тайники-закладки.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере».

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#подольск
#криминал
#наркотики
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