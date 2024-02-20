В Москве мужчина бросил гранату в медиков, которые приехали спасать его мать

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В Москве мужчина бросил во врачей скорой помощи гранату, которые приехали спасать его 74-летнюю мать. Пожилая женщина хотела сбежать от родственника.
Как сообщает телеграм-канал Mash, пенсионерка попросила вызвать сына врачей якобы из-за плохого самочувствия. Однако, когда те приехали, мужчина обматерил и пообещал убить за неторопливость, добавив, что мать скончалась. Фельдшер увидела пациентку живой, но сильно напуганной и вызвала на подмогу ещё одну бригаду.
Медик измерила давление пенсионерки и дала таблетку. В процессе пациента шепнула, что очень боится сына и вызвала скорую, чтобы её госпитализировали подальше от него. Когда на место приехала вторая бригада, сын бросил в них гранату, рассмеялся и пошёл искать оружие, чтобы устроить массовый расстрел.
На место происшествия приехали сотрудники полиции. Они задержали бунтаря и отвезли в отдел.
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Медик измерила давление пенсионерки и дала таблетку. В процессе пациента шепнула, что очень боится сына и вызвала скорую, чтобы её госпитализировали подальше от него. Когда на место приехала вторая бригада, сын бросил в них гранату, рассмеялся и пошёл искать оружие, чтобы устроить массовый расстрел.
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Екатерина Шмакова