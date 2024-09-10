Стали известны призёры Сибирского окружного хакатона

Фото:
В Омске завершился Сибирский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», который является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Хакатон проходил в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».
На хакатоне участники работали над созданием шести кейсов:
Второе место в конкурсе заняла команда «ZhимоVики», а также участники Александр Корольков и Леонид Егоров из Московской области.
Правительство Российской Федерации поставило задачу по разработке ИИ-секретаря в формате Telegram-бота, который будет автоматически обрабатывать записи совещаний, генерировать транскрипции, распределять задачи и формировать итоговые протоколы в нужном формате. Несмотря на сложность этой задачи, третье место заняла команда «[RASCAR] banana overfit capybaras», а также участник из Подмосковья Максим Машталер. Эта команда была удостоена специального приза — 200 000 рублей от компании DIA INNOVATION.
Цель проекта — создание системы отбора кадров, поиск и поддержка талантливых специалистов, работающих с искусственным интеллектом, повышение квалификации российских специалистов в этой области и формирование ИИ-сообщества.
Следующий хакатон будет всероссийским и пройдёт с 27 по 29 сентября в Солнечногорске Московской области. Окружной хакатон в Санкт-Петербурге состоится с 11 по 13 октября. Регистрация открыта на сайте проекта.
Организатор конкурса — Министерство экономического развития РФ, операторы — АНО «Россия — страна возможностей», партнёры — Т-Банк, компания ООО «Сила» и ТАСС.
Читайте также:
Подмосковье вошло в топ-20 по заявкам на педагогические чтения
13 подмосковных студентов вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
Команда Подмосковья впервые заняла второе место на Спартакиаде учащихся
- Модели определения участков с высоким риском пожаров;
- Telegram-бота для агентских задач;
- Системой анализа резюме и определения зарплатных ожиданий;
- ИИ-секретарём для совещаний;
- веб-сервисом для создания презентаций и инфографики с использованием искусственного интеллекта;
- А также решали задачу прогнозирования отказов дисков серверов.
«Мы впервые проводили наш хакатон в Омске и до финальных защит дошли 89 команд – это 50% от количества участников на старте. Кейсы были очень сложными, но несмотря на это команды боролись до конца. Я поздравляю всех участников сибирского хакатона, это был настоящий вызов, и вы с ним справились!» — сказала руководитель цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.Компания ООО «Сила» предложила решение для автоматического предсказания отказов дисков в серверах.
Второе место в конкурсе заняла команда «ZhимоVики», а также участники Александр Корольков и Леонид Егоров из Московской области.
Правительство Российской Федерации поставило задачу по разработке ИИ-секретаря в формате Telegram-бота, который будет автоматически обрабатывать записи совещаний, генерировать транскрипции, распределять задачи и формировать итоговые протоколы в нужном формате. Несмотря на сложность этой задачи, третье место заняла команда «[RASCAR] banana overfit capybaras», а также участник из Подмосковья Максим Машталер. Эта команда была удостоена специального приза — 200 000 рублей от компании DIA INNOVATION.
Цель проекта — создание системы отбора кадров, поиск и поддержка талантливых специалистов, работающих с искусственным интеллектом, повышение квалификации российских специалистов в этой области и формирование ИИ-сообщества.
Следующий хакатон будет всероссийским и пройдёт с 27 по 29 сентября в Солнечногорске Московской области. Окружной хакатон в Санкт-Петербурге состоится с 11 по 13 октября. Регистрация открыта на сайте проекта.
Организатор конкурса — Министерство экономического развития РФ, операторы — АНО «Россия — страна возможностей», партнёры — Т-Банк, компания ООО «Сила» и ТАСС.
Читайте также:
Подмосковье вошло в топ-20 по заявкам на педагогические чтения
13 подмосковных студентов вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
Команда Подмосковья впервые заняла второе место на Спартакиаде учащихся
Дайана Хусинова