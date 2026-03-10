Названы самые популярные песни у женщин в праздники

10 марта 2026, 15:30

Женщины в праздники чаще всего слушали «Базовый минимум» и «Банк»

Фото: iStock/Pheelings Media

Исследование «КИОН Музыка» показало, что в праздничные дни с 7 по 9 марта женщины чаще всего слушали песни «Базовый минимум» от Sabi и Mia Boyka, «Банк» от Icegergert и Zivert, а также «Сыпь, гармоника!» от СДП. Об этом информирует РИА Новости.