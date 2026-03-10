Названы самые популярные песни у женщин в праздники
Исследование «КИОН Музыка» показало, что в праздничные дни с 7 по 9 марта женщины чаще всего слушали песни «Базовый минимум» от Sabi и Mia Boyka, «Банк» от Icegergert и Zivert, а также «Сыпь, гармоника!» от СДП. Об этом информирует РИА Новости.
Среди других популярных треков оказались «Тону» от Hollyflame, «Жиганская» от Jakone и Kiliana, «Худи» от Джиган, Artik Asti и Niletto, «На мурмулях» от Это Радио, «Ворона» от Кэнни и МС Дымка, «Ярмарка судеб» от Alena и «Силуэт» от Вани Дмитриенко и Ани Пересильд.
Аналитики отметили, что мужчины включали музыку на 88% чаще женщин, выбирая медитативные композиции. Девушки предпочли поп-музыку, мелодии для медитации и танцевальные треки.
