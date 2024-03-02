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Стали известны самые обсуждаемые темы по итогам послания президента Путина

После послания президента самым обсуждаемым стал национальный проект «Семья»
02 марта 2024, 14:41
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

После обращения президента Путина к Федеральному собранию наибольший интерес в медиа вызывают вопросы развития социальной инфраструктуры. Самой же обсуждаемой темой в социальных сетях стал национальный проект «Семья».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования платформы Brand Analytics, которые имеются в распоряжении агентства. Специалисты отмечают, что такой интерес к проекту говорит о его поддержке и одобрении среди россиян. Населению явно пришлась по душе эта инициатива, делают вывод эксперты после изучения результатов исследования.

Также интерес у людей вызывают темы, связанные с развитием социальной инфраструктуры. Это реконструкция объектов здравоохранения, строительство школ, детских садов, проблемы общественного транспорта и так далее.


Кроме того, важной и обсуждаемой темой стало изменение фискальной системы. Отмечается, что проблема нововведений в области налоговой политики активно муссировалась преимущественно в бизнес-среде. Промышленникам и предпринимателям ещё потребуется время для оценки плюсов и минусов новой системы, отмечают аналитики.

Вопросы улучшения жизни населения страны — третья тема по степени интереса. Людям пока сложно прогнозировать, каким образом реально скажутся анонсированные меры поддержки на степени их благосостояния к 2030 году, считают эксперты Brand Analytics.

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Скончался народный артист России и Украины Валерий Ивченко
02 марта 2024, 15:39

Фото: iStock/izzzy71

На 85-м году ушел из жизни Валерий Ивченко - народный артист России и Украины, актер БДТ имени Г. А. Товстоногова, сообщили в пресс-службе театра.
Подробности о времени и месте прощания будут объявлены позже.

Ивченко родился в Харьковской области и получил образование в студии Харьковского драматического театра имени Шевченко, где он также работал в течение 15 лет. Его талант был замечен и в других театрах, включая Николаевский художественный драматический театр имени Чкалова и Киевский драматический театр имени Ивана Франко.

В 1983 году Ивченко принял предложение о работе в Большом драматическом театре в Ленинграде, где он оставался до конца своих дней. В 2015 году его вклад в искусство был отмечен благодарностью президента Российской Федерации. Он также снялся в нескольких фильмах и сериалах, среди которых «Сирано де Бержерак», «Крот 2» и «Брежнев».

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Стало известно, стали ли в России меньше пить
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России за последние десять лет
02 марта 2024, 13:31

Фото: istockphoto.com/LoraLiu

За последние 5-10 лет наблюдается снижение потребления алкоголя в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе Всемирного фестиваля молодежи.
При это он добавил, что в настоящее время темпы этого снижения замедлились, особенно в некоторых регионах, где отмечаются высокие цифры потребления спиртных напитков.

«Мы видим довольно высокие показатели потребления алкоголя в нескольких регионах. При анализе тенденций за последние 5-10 лет можно отметить снижение потребления алкоголя, однако на данный момент этот процесс замедлился», — цитирует Мурашко РИА Новости.
Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал население следить за собственным здоровьем и избегать вредных привычек.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на территории Сириуса по указу президента России. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.

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#новости
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В Финляндии попытались объяснить заявление об оружии для Украины
Минобороны Финляндии заявило, что не поставляло Украине дальнобойное оружие
02 марта 2024, 13:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Финляндия не вводила дополнительных ограничений на использование переданного Украине оружия, потому что не передавала ей дальнобойные системы вооружений, объявил министр обороны Антти Хяккянен в интервью общественному вещателю Yle в субботу.
«Финляндия предоставила Украине средства для оборонительной борьбы на ее собственной территории... Мы не передавали, к примеру, дальнобойные системы вооружений. Именно поэтому Финляндия не считала нужным устанавливать ограничения в данном случае», — отметил он.
Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил Yle, что Финляндия не запрещала Украине применять переданное оружие на территории России.

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#финляндия
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Wildberries предоставит продавцам методику расчета за пострадавший в Шушарах товар
02 марта 2024, 12:04

Фото: istock / Vera Tikhonova

Онлайн-ретейлер Wildberries начал предоставлять продавцам, чьи товары пострадали в результате пожара в Шушарах в январе, методику расчета и отчеты о возмещении убытков, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.
Документы загружаются поэтапно в личный кабинет на портале селлера. Отчет включает в себя методику расчета, сумму компенсации и график выплат. Если продавец согласен с условиями, он может подтвердить это, и выплаты начнутся в соответствии с графиком.

Первые частичные предварительные выплаты были начислены с 15 января и совершаются еженедельно. Компания уже произвела четвертую выплату, а общая сумма трех предыдущих компенсаций составила 3 миллиарда рублей.

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Сырский начал чистки в ВСУ после бегства из Авдеевки
Сырский анонсировал увольнения командиров бригад ВСУ после Авдеевки
02 марта 2024, 11:36

Генерал-полковник Александр Сырский, новый главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, опубликовал заявление в социальных сетях после своего визита на Авдеевское направление, где продолжается наступление российских вооруженных сил после отступления украинских войск из Авдеевки.
Главнокомандующий отметил, что в течение трех дней он изучал причины, по которым некоторым бригадам удается удерживать позиции, а другим — нет, несмотря на одинаковые показатели вооружения и техники.

Он подчеркнул роль командиров бригад в этом процессе, отметив, что их уровень подготовки, опыт и способность принимать взвешенные решения играют решающую роль. Кроме того, командиры должны осознавать свою полную ответственность за выполнение задач и за жизнь своих подчиненных.

Сырский также объявил о принятии кадровых решений, включая увольнение тех командиров бригад, которые не владеют ситуацией и принимают действия, угрожающие жизни и здоровью подчиненных.

Дополнительно он решил направить группы специалистов в бригады, где выявлены проблемы с подготовкой.

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#вооружения
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В Москве началось тестовое голосование
В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента
02 марта 2024, 10:37

Фото: Россотрудничество РФ

В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента России, сообщает РИА Новости.
С первых минут на сайте elec.mos.ru заметно высокое число желающих протестировать систему, которая уже работает в режиме электронной очереди, отмечает агентство.

Тестирование будет продолжаться до 14:00, при этом получить тестовый бюллетень можно будет до 13:59. В 14:00 система перестанет выдавать бюллетени, но участник, открывший его в последний момент, сможет отдать свой голос до 14:15.

Этот короткий временной интервал призван создать максимальную нагрузку на системы и провести стресс-тест.

Участникам тестового голосования предлагается ответить на вопрос о тополях в Москве: «Нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?» Они могут выбрать один из трех вариантов ответа: вырубать тополя и высаживать другие деревья; не вырубать тополя; оставить решение за специалистами.

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#стресс
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Появилось видео взрыва в Петербурге из-за беспилотника
«Mash на Мойке» опубликовал видео взрыва в Петербурге из-за беспилотника
02 марта 2024, 10:31

Фото: iStock/dzika_mrowka

Видеозапись момента взрыва, вызванного атакой беспилотного аппарата на жилые дома в Санкт-Петербурге, была опубликована в telegram-канале «Mash на Мойке».
На канале говорится, что беспилотник столкнулся с зданием. Это привело к мощному взрыву, разрушению стекол и обшивки балконов.


Инцидент произошел 2 марта, когда беспилотник врезался в жилой дом, повредив два здания. Эвакуация была проведена для 100 человек. СМИ сообщают, что экстренные службы, находящиеся на месте, предупреждают о возможности новой атаки.

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Российского военного в зоне СВО от смертельного ранения спас паспорт
Военный Мангуст рассказал о спасении благодаря российскому паспорту
02 марта 2024, 10:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

В зоне украинского конфликта российский военнослужащий с позывным Мангуст чудом спасся благодаря своему паспорту, сообщает «Лента.ру».
Осколок кассетного боеприпаса, попавший в его грудь, остановился в нагрудном кармане, где лежал документа, сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Хотя осколок оставил глубокий след на теле военного, он не нанес смертельных ранений, благодаря тому, что основной удар был амортизирован паспортом. Согласно сообщениям, военный подвергся обстрелу в ночь на 1 марта. Этот случай стал уже третьим ранением Мангуста.

«Мой паспорт спас меня. Больно, когда я нажимаю на рану, но в целом все в порядке... Раньше я не особо верил в Бога, но сейчас хожу в церковь, так как я потомственный казак. В начале января я был в церкви, и даже не думал, что вот так вот все повторится», — поделился военнослужащий.
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В Петербурге жителей предупредили о повторной атаке БПЛА
Губернатор Беглов: в результате ЧП в Петербурге повреждены окна в двух домах
02 марта 2024, 09:27

Фото: iStock/aapsky

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможности повторной атаки с использованием дронов и попросили отойти от повреждённого дома. Мэр города Александр Беглов заверил, что пострадавших в настоящее время нет, сообщает «Mash».
О происшествии в северной столице стало известно утром второго марта. Дрон врезался в два жилых дома, в результате чего в зданиях оказались выбиты стекла. Более 100 человек эвакуированы.

По имеющимся данным, беспилотник летел со стороны Ладожского озера в сторону посёлка Углово. Его целью, вероятно, была нефтебаза, расположенная в километре от жилого дома.

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#санкт-петербург
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