​Стали известны самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

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Июль и октябрь станут наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2025 году. Об этом рассказал Дмитрий Дударев, директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС.
Эксперт пояснил, что расчет отпускных базируется на среднем заработке за последний год и количестве рабочих дней в отпускном месяце.
Это связано с тем, что дневная ставка оплаты снижается, но суммарная выплата за отпуск увеличивается. Для тех, кто планирует отдых в следующем году, выбор подходящего месяца может существенно повлиять на итоговую сумму выплат.
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«В этих месяцах (июль и октябрь) много рабочих дней, что делает расчет отпускных более выгодным», — пояснил Дударев РИА Новости.
Это связано с тем, что дневная ставка оплаты снижается, но суммарная выплата за отпуск увеличивается. Для тех, кто планирует отдых в следующем году, выбор подходящего месяца может существенно повлиять на итоговую сумму выплат.
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Мария Моисеева