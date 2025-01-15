«Ленком» больше не нуждается в Певцове? Фото актера сняли со стены почета театра

Дмитрий Певцов (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что его фотография была убрана из фойе Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Об этом актер написал в своем Telegram-канале, отметив, что больше не является частью труппы театра.
По словам Певцова, снимок находился среди портретов ведущих артистов «Ленкома». Последний спектакль актер сыграл 24 ноября 2024 года, после чего, по его словам, стало очевидно, что театр больше не нуждается в его услугах. Он не уточнил, что именно стало причиной подобного решения.
Дмитрий Певцов – один из ведущих актеров российской сцены. Родился в 1963 году в Москве, окончил ГИТИС, служил в армии, играл в Центральном академическом театре Советской армии и в Театре на Таганке. С 1991 года был частью труппы «Ленкома» и прослужил в театре 33 года.
В своем сообщении Певцов отметил, что благодарен за те «прекрасные, хулиганские, талантливые годы», что провел со своими коллегами.
«Убила за недвижимость»: Экспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели по делу Яниса Тиммы
В Иркутской области подорвали пункт Wildberries, начался пожар: что известно
МЧС: в Дагестане загорелся мебельный цех, мощный огонь добрался до жилого дома
«Наконец, после почти двухмесячной неизвестности наступила ЯСНОСТЬ: государственное бюджетное учреждение культуры «Московский театр Ленком Марка Захарова» в моих услугах более не нуждается», — написал народный артист, комментируя снятие его фото со стены в фойе Ленкома.
Дмитрий Певцов – один из ведущих актеров российской сцены. Родился в 1963 году в Москве, окончил ГИТИС, служил в армии, играл в Центральном академическом театре Советской армии и в Театре на Таганке. С 1991 года был частью труппы «Ленкома» и прослужил в театре 33 года.
В своем сообщении Певцов отметил, что благодарен за те «прекрасные, хулиганские, талантливые годы», что провел со своими коллегами.
«ЛЕНКОМ в моем сердце НАВСЕГДА!», — заключил актер, подписавшись «всегда-ленкомовец» в конце сообщения.Читайте также:
«Убила за недвижимость»: Экспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели по делу Яниса Тиммы
В Иркутской области подорвали пункт Wildberries, начался пожар: что известно
МЧС: в Дагестане загорелся мебельный цех, мощный огонь добрался до жилого дома
Мария Моисеева