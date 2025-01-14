«Я — свет солнца»: Волочкова рассказала, как отказывает мужчинам

Балерина Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
«Я всегда говорю мужчине такую вещь, если он мне не нравится: «Друг мой сердечный, я понимаю, почему тебе интересны отношения со мной. Потому что я яркая, интересная, сексуальная, красивая, творческая. Вот просто свет солнца. Если ты мне расскажешь, по какой причине мне должны быть интересны отношения с тобой — может быть, я на них соглашусь. Но ты не сможешь этого сделать», — поделилась Волочкова.Артистка добавила, что богатые часто несчастны и пребывают в одиночестве, так как не могут найти тех, кто будет с ними по любви, а не ради денег. Из-за этого, отметила она, такие люди пребывают в «духовной бездне», где нет тепла и внимания.
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