«Я — свет солнца»: Волочкова рассказала, как отказывает мужчинам

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что с легкостью отказывает мужчинам, которые ей несимпатичны, напоминая, что они знакомятся не «с Машей с Уралмаша и не с кошелкой с улицы», а со взрослой, успешной женщиной. Об этом она заявила в беседе с NEWS.ru.