Будет снова грести миллионы: Михаил Ефремов нашел себе работу на свободе

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)
Российские режиссеры начали ездить в колонию к отбывающему наказание за смертельное ДТП Михаилу Ефремову. Об этом информирует источник портала 360.ru.
Уточняется, что причиной визитов является то, что актера могут освободить в рамках УДО. Согласно информации источника, занятость Ефремова наполовину сформирована до 2027 года.
В рамках проб режиссеры обращают отдельное внимание на зубы актера, так как у заключенных они бывают плохими, однако у Ефремова с этим проблем якобы нет, говорится в материале портала.
Напомним, Михаил Ефимов вот уже почти четыре года находится в тюрьме. Артист может освободиться по УДО уже в текущем году и продолжить сниматься в кино.
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В рамках проб режиссеры обращают отдельное внимание на зубы актера, так как у заключенных они бывают плохими, однако у Ефремова с этим проблем якобы нет, говорится в материале портала.
Напомним, Михаил Ефимов вот уже почти четыре года находится в тюрьме. Артист может освободиться по УДО уже в текущем году и продолжить сниматься в кино.
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Екатерина Коршунова