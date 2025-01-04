Бросил пить, перестал разговаривать и разбогател: как живёт Михаил Ефремов в тюрьме

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)
Смертельное ДТП в Москве кардинально поменяло жизнь заслуженного артиста России Михаила Ефремова. После случившегося актёр потерял карьеру, лишился друзей и славы. Уже четыре с половиной года Ефремов отбывает свой восьмилетний срок в колонии в Белгородской области. Сейчас в СМИ появляется много информации о том, что здоровье артиста в колонии весьма сильно ухудшилось и, скорее всего, у него получится выйти по УДО. Как живет сейчас актёр, как он смог разбогатеть в колонии, и что происходит с его здоровьем — подробнее в материале «Радио 1»
Роковая авария
Авария, разделившая жизнь Ефремова на до и после случилась 8 июня 2020 года, когда артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Машина актёра Jeep Grand Cherokee вылетела на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезалась в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров.
Большая часть фанатов Ефремова до последнего надеялась, что попавшего в ДТП водителя можно будет спасти. Однако случилось страшное: Захарова в тяжёлом состоянии госпитализировали, в конце концов мужчина ушёл из жизни.
Позднее оказалось, что в крови Ефремова помимо спиртного были и запрещенные вещества.
Публика была в шоке от этой ситуации и требовала наказать артиста. Иные же начали сочувствовать Ефремову, поскольку он почти что в преклонном возрасте попадет в тюрьму.
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Ефремов не признавал свою вину, несмотря на огромное количество прямых фактов, которые доказывали обратное. При этом вместе с его адвокатом Эльманом Пашаевым актёр делал всё возможное, чтобы избежать заключения в тюрьму и готов был пойти на все ради свободы.
Приговор Михаилу Ефремову вынесли 8 сентября 2020 года. Артиста приговорили к восьми годам в исправительной колонии общего режима.
Огромная часть знакомых актёра полагали, что Ефремова оправдают, иные же просили его достойно принять наказание и отсидеть положенный срок вместе с остальными осуждёнными. Ведь наличие славы не должно давать ему никаких привилегий. Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии № 4 УФСИН РФ Белгородской области в городе Алексеевка.
Известно, что погибший Сергей был скромным, добрым и порядочным человеком. За всю жизнь он ни разу не нарушал правила дорожного движения. Трудился мужчина водителем-курьером в московской интернет-компании по доставке еды. Он всегда ехал по дороге аккуратно, не превышая скорость. Так было и в день аварии.
Вдова Захарова делилась журналистами KP.RU, что за день до смертельного ДТП у неё умерла мать, поэтому для нее смерть обожаемого супруга стала двойным ударом.
«Коллеги вспоминают его очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми. У них семья просто замечательная. Жили, конечно, бедно, но были при этом счастливы. У них сыновья, внуки», — рассказывала журналистам двоюродная сестра погибшего.
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)
Жизнь Михаила Ефремова в тюрьме
В каком-то смысле тюрьма пошла даже на пользу Ефремову: он наконец перестал употреблять спиртное, бросил курить и начал работать.
Некоторое время актёр работал в библиотеке и проводил много времени за чтением. Ещё он выступал в роли режиссёра при организации местных мероприятий во время праздников в колонии.
Говорят, что никто не жалуется на поведение Ефремова, он не нарушает местные порядки. Из-за подобной смиренности у него даже получилось завоевать уважение среди сокамерников и сотрудников УФСИН колонии. Ефремова мило называют «дядя Миша».
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За время отсидки актёр стал богаче на целое состояние. Ради этого он не сделал ничего. Оказалось, что Ефремову досталось наследство в виде двух квартир от скончавшегося дяди — концертмейстера Александра Покровского. С ним артист общался весьма редко. Стоимость наследства Ефремова составляет 80 миллионов рублей.
Также после подачи апелляции артисту уменьшили его восьмилетний срок на полгода.
Как живёт семья Ефремова
На воле у артиста осталась жена Софья Кругликова и трое детей. Известно, что у семейства денежные трудности.
Кругликова ждет освобождения супруга и надеется, что он выйдет по УДО. Старший сын артиста Никита оказывает отцу поддержку и поддерживает с ним связь. Никита признает, что актёр совершил ужасное преступление. Сын предпринимал попытки спасти отца от тюрьмы.
Никита старался избегать внимания журналистов, не беседовал с ними и не присутствовал на судах.
Потом в шоу Ксении Собчак Никита рассказал, как пережил давление со стороны публики.
«На меня градом посыпались звонки, я ничего не мог ответить. Начал искать в Интернете и нашел те самые видео. Когда я увидел это, мне было очень больно. Я сразу позвонил своему психотерапевту, своим друзьям, и мне очень помогли пережить эту трагедию. Отцу я пытался дозвониться, но у него был выключен телефон», — отмечал Никита.
Никита не стал приезжать на место ДТП, поскольку боялся ухудшить ситуацию.
«Для меня в этой истории главным было другое: любить отца, несмотря ни на что. Я просто приезжал и был рядом», — подчеркнул сын Ефремова.
Никита редко говорит о своём отце, но всякий раз, когда о нём заходит речь, он рассказывает о любви к нему.
Дочь Анна-Мария была разочарована в отце и практически осталась без средств к существованию. После случившегося с отцом дочери Ефремова потребовалась помощь психологов.
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
Проблемы со здоровьем Ефремова
Из-за проблем с самочувствием Ефремову пришлось бросить курить, так как у артиста уже много раз с момента заключения была бронхиальная астма, а простуда стала нормой.
В 2021 году у Ефремова случился отёк Квинке. Потом появились и другие проблемы.
Родственники артиста говорили, что у него ухудшилось зрение, возникли проблемы с сердцем, стала отказывать печень, а ещё выпали нижние зубы. Накануне стало известно, что у Ефремова появились проблемы с дыханием и он почти не разговаривает. Виной этому стала хроническая обструктивная болезнь лёгких.
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Из-за распространения информации об ухудшении состоянии Ефремова начали появляться сообщения о том, что актёра могут выпустить на волю досрочно. Уже не раз артист подавал подобный запрос, но всякий раз получал отказ.
Перед Новым годом журналисты заговорили о том, что Михаил Ефремов может отметить празднование уже в кругу семьи. В Белгородской колонии комментариев не давали, ссылаясь на решение суда. Видимо, «чудо» и на этот раз не произошло.
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