Бросил пить, перестал разговаривать и разбогател: как живёт Михаил Ефремов в тюрьме

Смертельное ДТП в Москве кардинально поменяло жизнь заслуженного артиста России Михаила Ефремова. После случившегося актёр потерял карьеру, лишился друзей и славы. Уже четыре с половиной года Ефремов отбывает свой восьмилетний срок в колонии в Белгородской области. Сейчас в СМИ появляется много информации о том, что здоровье артиста в колонии весьма сильно ухудшилось и, скорее всего, у него получится выйти по УДО. Как живет сейчас актёр, как он смог разбогатеть в колонии, и что происходит с его здоровьем — подробнее в материале «Радио 1»