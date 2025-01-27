«Уже простили»: продюсер оценил шансы Ефремова на возвращение

Михаил Ефремов (фото: кадр из передачи «Школа злословия»)
Зрители примут актера Михаила Ефремова после освобождения из тюрьмы, он вернет себе былой авторитет. Об этом заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
В разговоре с NEWS.ru он поделился, что многие уже простили Ефремова и считают его достойным, талантливым актером, которого нельзя потерять.
Продюсер добавил, что в российском кинематографе в последние годы мелькает не так много ярких имен, потому возвращение актера к профессии будет легким.
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«Думаю, что, когда Ефремов освободится, он активно займется своей деятельностью. И, в принципе, зритель его примет. Многие уже его простили. Многие считают его очень достойным и очень талантливым актером. И, конечно же, я думаю, что большинство наших сограждан просто не захотят потерять такого действительно талантливого актера», — пояснил Рудченко.
Продюсер добавил, что в российском кинематографе в последние годы мелькает не так много ярких имен, потому возвращение актера к профессии будет легким.
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Данил Пономарев