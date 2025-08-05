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В России планируют построить первый город для многодетных семей

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В России планируют построить первый город, в котором будут проживать многодетные семьи. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».



Отмечается, что населённый пункт под названием «Менделеевград» возведут на территории в 150 гектаров в Новгородской области.

Инициатором проекта выступила предприниматель Ольга Курбатова.

По её словам, в городе будут проживать порядка пяти тысяч человек, большая часть из которых – дети.

В презентации проекта указано, что концепция города подразумевает наличие жилого, научно-производственного, общественно-делового и туристического кластеров. На территории планируется смешанный тип малоэтажного жилья и благополучная для семей с детьми среда.

Приступить к строительству авторы проекта планируют уже в 2026 году.

Анастасия Чинкова

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