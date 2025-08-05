Жители Петербурга начали передвигаться по городу после сильного ливня — видео
После сильного ливня в Санкт-Петербурге некоторые жители Колпино сели в лодку, чтобы передвигаться по городу. Соответствующим видео поделились в telegram-канале Shot.
Стало известно о затоплении и других улиц Северной столицы. Так, в одном из торговых центров протекла крыша, в результате чего вода потекла прямо на прилавки магазинов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Индии огромный поток воды смыл целую деревню после сильного ливня. В результате происшествия судьба 60 человек остается неизвестной. На опубликованном видео видно, как вода смывает дороги и дома.
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