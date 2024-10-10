В Истре 8 октября состялся чемпионат по настольной игре «Моё Подмосковье»

В США вышли мемуары Мелании Трамп, целью которых было продемонстрировать «человеческое лицо» как кандидата в президенты, так и её самой. Однако опубликованные откровения принесли обратный эффект. Читатели узнали, что Мелания завоевала сердце Дональда Трампа, уведя его от любовницы, а ее ближайшим другом по переписке стал король Великобритании Карл III. О том, что еще возмутило общественность расскажет «Радио 1».