В Истре 8 октября состялся чемпионат по настольной игре «Моё Подмосковье»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Истре прошёл чемпионат по настольной игре «Моё Подмосковье». Мероприятие состоялось 8 октября в музее «Новый Иерусалим» и было приурочено к 95-летию Московской области, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Соревнования объединили более 30 команд со всех уголков региона. Первое место заняла МБОУ СОШ № 15 имени Б. Н. Флёрова из Королёва, второе — Рахмановская средняя общеобразовательная школа имени Е. Ф. Кошенкова из Павловского Посада, а третье место досталось МОУ «Гимназия № 1» из Воскресенска.
Победители получили уникальные карты Московской области, и никто из участников не ушёл без подарка — все получили памятные сувениры.
Игра «Моё Подмосковье» предоставляет возможность в увлекательной форме изучить историю и культуру региона. Игровое поле включает все муниципальные образования, восемь научных центров, а также более 6,5 тысяч достопримечательностей и объектов культурного наследия.
Игра была создана Мособлдумой в честь тридцатилетия регионального парламента. Участники перемещаются по игровому полю и выполняют задания, связанные с историей и культурой региона, что позволяет им расширить свои знания о Московской области.
Библиотеки Подмосковья активно участвовали в создании игры, являясь центрами краеведческой информации. Для соревнований в музее «Новый Иерусалим» была организована выставка «Подмосковье: от А до Я».
Губернская библиотека предоставила более ста краеведческих книг о городах, достопримечательностях, музеях, усадьбах, монастырях и народных промыслах области.
В завершение мероприятия всех пригласили в актовый зал, где участники и их сопровождающие наслаждались живой музыкой. Организаторы, игротехники и все, кто участвовал в проекте, были награждены благодарственными письмами.
Игра «Моё Подмосковье» стала очень популярной среди посетителей библиотечных игровых комнат. В библиотеках региона регулярно проводятся игровые сессии и викторины на краеведческие темы.
Читайте также:
Психолог Масолова раскрыла необычную пользу игрушек-антистресс
В Павловском Посаде стартовал этап чемпионата по настольной о Подмосковье
Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии
Победители получили уникальные карты Московской области, и никто из участников не ушёл без подарка — все получили памятные сувениры.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Игра «Моё Подмосковье» предоставляет возможность в увлекательной форме изучить историю и культуру региона. Игровое поле включает все муниципальные образования, восемь научных центров, а также более 6,5 тысяч достопримечательностей и объектов культурного наследия.
Игра была создана Мособлдумой в честь тридцатилетия регионального парламента. Участники перемещаются по игровому полю и выполняют задания, связанные с историей и культурой региона, что позволяет им расширить свои знания о Московской области.
Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи
«Мы передали игру в школы, колледжи, молодежные центры. Хотели, чтобы игра вызвала интерес у ребят к изучению родного края», — рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.
Библиотеки Подмосковья активно участвовали в создании игры, являясь центрами краеведческой информации. Для соревнований в музее «Новый Иерусалим» была организована выставка «Подмосковье: от А до Я».
Губернская библиотека предоставила более ста краеведческих книг о городах, достопримечательностях, музеях, усадьбах, монастырях и народных промыслах области.
Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи
В завершение мероприятия всех пригласили в актовый зал, где участники и их сопровождающие наслаждались живой музыкой. Организаторы, игротехники и все, кто участвовал в проекте, были награждены благодарственными письмами.
Игра «Моё Подмосковье» стала очень популярной среди посетителей библиотечных игровых комнат. В библиотеках региона регулярно проводятся игровые сессии и викторины на краеведческие темы.
Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи
Читайте также:
Психолог Масолова раскрыла необычную пользу игрушек-антистресс
В Павловском Посаде стартовал этап чемпионата по настольной о Подмосковье
Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии
Дайана Хусинова