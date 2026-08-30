Стали известны самые популярные подработки лета в России
В России этим летом заметно вырос спрос на подработки, связанные с активной работой вне офиса и высокой мобильностью. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков Авито Подработки.
Самую высокую динамику откликов показала работа сканировщиком в розничных магазинах – число заинтересованных увеличилось на 42% по сравнению с прошлым летом, при этом средняя оплата за смену составила 3,5 тысячи рублей. Уточняется, что такая позиция привлекает многих россиян простотой задач, отсутствием необходимости в длительном обучении и возможностью быстро включиться в процесс.
На втором месте – дорожные рабочие. Здесь фиксируется рост откликов на 37%, а средняя смена оценивается в 7,6 тысячи рублей. Замыкает «популярную тройку» курьерская подработка с приростом интереса в 35% и оплатой около 5,8 тысячи рублей за смену. Согласно материалу «Газеты.Ru», сезонный всплеск нуждающихся в доставке в тёплое время года делает этот формат особенно востребованным в летние дни.
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