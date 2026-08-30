Стали известны самые популярные подработки лета в России

30 августа 2026, 03:01

«Газета.Ru»: Летом 2026 года россияне предпочли активные подработки офисной рутине

Фото: iStock/Nikola1988

В России этим летом заметно вырос спрос на подработки, связанные с активной работой вне офиса и высокой мобильностью. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков Авито Подработки.