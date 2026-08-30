Москвичи пожаловались на едкий запах гари и смог в районе Братеево после громкого хлопка
Жители района Братеево почувствовали сильный запах гари и увидели смог. Источником, предварительно, стал загоревшийся автомобиль, передает в ночь на 30 августа Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Неприятный запах появился в районе Ключевой улицы и Борисовских прудов. Очевидцы уточнили, что перед этим слышали громкий хлопок. По словам местных жителей, запах был настолько едким, что во рту и горле чувствовался привкус гари, при этом у одной из женщин закружилась голова.
Позже выяснилось, что на Ключевой улице загорелся легковой автомобиль. Пламя охватило салон, однако снаружи машина почти не пострадала и оценить степень повреждений со стороны было затруднительно. Внутри автомобиля, предположительно, находился газовый баллон. Причины возгорания и все обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливаются.
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