Москвичи пожаловались на едкий запах гари и смог в районе Братеево после громкого хлопка

30 августа 2026, 00:48

«Осторожно, Москва»: Жители Братеево ощутили запах гари, причиной стало пылающее авто

Фото: iStock/Zenya Aksonenko

Жители района Братеево почувствовали сильный запах гари и увидели смог. Источником, предварительно, стал загоревшийся автомобиль, передает в ночь на 30 августа Telegram-канал «Осторожно, Москва».