29 августа 2026, 20:32

Дмитрий Соловьёв и Дина Аверина (Фото: Instagram* @dinaverina98)

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв впервые стали родителями. О радостном событии пара сообщила в социальных сетях.





У супругов родился сын. Мальчика назвали Львом. Ребёнок появился на свет рано утром — в 5:17 мск. Роды прошли в Нижнем Новгороде, переговоры с врачом вёл отец Дины.

«Счастье — это лишь крупица во всей вселенной, что не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем с каждым его вздохом, с каждым первым движением маленьких пальчиков, с каждым сладким почавкиванием и милейшим звуком», — написала новоиспечённая мать.