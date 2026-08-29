Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв впервые стали родителями
Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв впервые стали родителями. О радостном событии пара сообщила в социальных сетях.
У супругов родился сын. Мальчика назвали Львом. Ребёнок появился на свет рано утром — в 5:17 мск. Роды прошли в Нижнем Новгороде, переговоры с врачом вёл отец Дины.
«Счастье — это лишь крупица во всей вселенной, что не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем с каждым его вздохом, с каждым первым движением маленьких пальчиков, с каждым сладким почавкиванием и милейшим звуком», — написала новоиспечённая мать.Для Соловьёва этот ребёнок стал вторым: у фигуриста уже есть сын-подросток от первого брака с Екатериной Лобановой. В июле Дина и Дмитрий отметили первую годовщину свадьбы. Пара познакомилась на съёмках телепроекта «Ледниковый период», а 14 февраля 2025 года парень сделал Авериной предложение.