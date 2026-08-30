Краснодарцы уже несколько дней страдают от серьезного удушья и кашля после грозы

30 августа 2026, 01:55

Mash: Краснодарцы массово обращаются в больницы из-за приступов грозовой астмы

Фото: iStock/Maksym Isachenko

В Краснодаре после грозы у местных жителей начались массовые приступы удушья и кашля – за несколько дней в больницы обратились более ста человек с жалобами на одышку и резкое затруднение дыхания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.