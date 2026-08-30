Краснодарцы уже несколько дней страдают от серьезного удушья и кашля после грозы
В Краснодаре после грозы у местных жителей начались массовые приступы удушья и кашля – за несколько дней в больницы обратились более ста человек с жалобами на одышку и резкое затруднение дыхания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Неприятные симптомы стали появляться у местных жителей в ночь на 27 августа. Пациенты приходили в больницы с похожими жалобами: сильная одышка, приступы кашля, нехватка воздуха. Среди пострадавших оказалось много беременных женщин, также к врачам обращались родители с детьми.
Согласно материалу, причиной массового ухудшения самочувствия оказалась грозовая астма. Из-за непогоды пыльца амброзии изменила свои свойства и стала проникать глубже в дыхательные пути, провоцируя тяжёлые приступы. Аллерголог Мария Малахова пояснила, что за всю практику она впервые столкнулась с таким наплывом пациентов, которые страдают от этого состояния — часть пострадавших даже привозят на скорой.
Уточняется, что обычные ингаляции при сложившейся ситуации помогают не всем. Специалистам приходится прикладывать значительные усилия для помощи пострадавшим.
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