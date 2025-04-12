Стало известно, будет ли Ефремов восстанавливать водительские права

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Заслуженный артист России, актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии по условно-досрочному освобождению, заявил, что не станет восстанавливать водительские права. Также он рассказал, что не очень хорошо себя чувствует и не строит творческих планов на ближайшее время.
«Нет, нет… не хочу», — ответил актер на соответствующий вопрос о восстановлении прав от журналиста «Известий».Вместе с тем доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев назвал ограничения, которые наложены на Ефремова из-за освобождения по УДО. В беседе с RT юрист подчеркнул, что актеру запрещено покидать Россию. Данное условие будет действовать до конца отбывания условно-досрочного освобождения. К тому же, по его словам, погашение судимости Ефремова произойдет только через 8 лет.
«Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания означает, что назначенное лицу наказание исполняется без изоляции от общества в ином уголовно-исполнительном режиме, что также предполагает в качестве обеспечительной меры временное ограничение такого лица в праве на выезд за пределы России», — привел постановление Соловьев.Читайте также:
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