Врач-нарколог предрёк Михаилу Ефремову судьбу Паши Техника в случае возвращения к алкоголю

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Актёру Михаилу Ефремову может грозить судьба рэпера Паши Техника, если он вернётся к употреблению алкоголя в прежних дозировках. Об этом сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru.
«Паша Техник всю жизнь употреблял, все удивлялись его лошадиному здоровью. Но даже лошадиное здоровье имеет свойство заканчиваться. Ефремов – тяжелобольной человек. За 4,5 года воздержания его организм отвык от тех доз, которые он мог переработать. Если он сейчас попробует выпить столько, сколько он выпивал раньше, то он просто умрет от интоксикации», – заявил специалист.При этом Шуров отметил, что Ефремова в такой ситуации вряд ли оставят так же, как Техника, лежать двое суток в бессознательном состоянии.
Напомним, что прощание с рэпером, скончавшимся 4 апреля от отравления наркотиками в Таиланде, состоится 11 апреля. Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище.
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Анастасия Чинкова