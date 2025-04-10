Стало известно, кто купил джип, на котором Ефремов устроил смертельное ДТП

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Джип Михаила Ефремова, на котором актер устроил смертельное ДТП, продали в 2022 году. Внедорожник с небольшим пробегом купили за 2 миллиона рублей.
«Внедорожник актера купил Владимир из белгородского города Валуйки. Населенный пункт находится в 78 км от места, где Ефремов отбывал срок. Мужчина рассказал RT, что доволен покупкой. Он знал, что машина побывала в аварии, но ему важна была «не история авто, а маленький пробег», — отмечает RT.В свою очередь адвокат артиста Юрий Падалко рассказал, что Ефремов вернется в кино, когда закончит лечение. В беседе с «Известиями» юрист отметил, что Ефремов талантливый актер, который любит свое дело и сильно скучал по нему в колонии.
«Падалко рассказал, что Ефремов продолжал снимать короткие фильмы, даже находясь в колонии. Он выразил надежду, что жизнь актера сложится удачно в будущем. При этом он подчеркнул, что артисту сейчас тяжело разговаривать и дышать, ему необходимо заняться квалифицированным лечением», — говорится в материале.Читайте также:
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