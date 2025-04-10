Стало известно, кто купил джип, на котором Ефремов устроил смертельное ДТП

Автозапуск, самостоятельное переключение между приложениями, шумы и эхо при звонках, а также неожиданный рост интернет-трафика — это признаки, которые указывают на взлом телефона. Об этом заявил киберэксперт Владимир Зыков. По его словам, активным пользователям следует проверять свой смартфон на вирусы раз в неделю.