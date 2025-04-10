«Может вернуться в колонию»: Юрист Хаминский рассказал о перспективах Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: Телеграм @mihail_efremov)
Условно-досрочное освобождение актёра Михаила Ефремова может быть отменено, и тогда он слова поедет в колонию, причём с добавлением нового срока заключения. Это может произойти в том случае, если виновник смертельного ДТП вновь совершит тяжкое или особо тяжкое преступление.
Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, решение об отмене УДО в отношении бывшего и, возможно, будущего заключённого определяется именно степенью тяжести нового преступления в случае его совершения. Основания для возвращения условно освобождённого преступника чётко определены законом, подчеркнул юрист.
Александр Хаминский (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин))
Он также отметил, что суд всегда оценивает обстоятельства каждого дела индивидуально в том случае, если это касается нарушений общественного порядка или уклонения от исполнения обязанностей по соблюдению правил и предписаний условно-досрочного освобождения.
К злостным нарушениям относятся их рецидивы после получения письменного уведомления. В этом случае Ефремов вполне может снова отправиться в колонию отбывать оставшийся срок. Однако оценка всех обстоятельств правонарушения остаётся в компетенции суда, заключил Хаминский.
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«В случае если будет установлено, что Ефремов нарушил общественный порядок или злостно уклонялся от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении УДО, то суд по представлению инспекции может отменить условно-досрочное освобождение и настоять на исполнении оставшейся неотбытой части наказания. Если же актёр совершит тяжкое или особо тяжкое преступление, то УДО будет отменено в любом случае», — пояснил юрист.
Александр Хаминский (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин))
Он также отметил, что суд всегда оценивает обстоятельства каждого дела индивидуально в том случае, если это касается нарушений общественного порядка или уклонения от исполнения обязанностей по соблюдению правил и предписаний условно-досрочного освобождения.
К злостным нарушениям относятся их рецидивы после получения письменного уведомления. В этом случае Ефремов вполне может снова отправиться в колонию отбывать оставшийся срок. Однако оценка всех обстоятельств правонарушения остаётся в компетенции суда, заключил Хаминский.
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Александр Бойцов