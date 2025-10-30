Стало известно, чего опасаются россияне при поиске работы
hh.ru: россияне боятся неадекватных условий труда при поиске работы
При поиске работы большинство россиян (64% опрошенных) боятся столкнуться с неадекватными условиями труда или руководством. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса рекрутингового сервиса hh.ru.
Кроме того, россияне при поиске работы переживают из-за низких предполагаемых зарплат, несоответствия ожиданиям компании, неправильного резюме и отказов в трудоустройстве.
«Женщины чаще, чем мужчины, боятся неадекватных условий или руководства, негибкости и контроля, несоответствия ожиданиям работодателя, а также опасаются возрастной дискриминации и не суметь пройти собеседование. Мужчины при поиске работы чаще переживают из-за низкой оплаты труда и нехватки подходящих вакансий в своем регионе», — говорится в материале.
Тем временем «Москва 24» со ссылкой на исследование сети смарт-офисов SOK и сети учебных пространств в сфере красоты «Эколь» пишет, что порядка 30% офисных сотрудников в России думают о смене деятельности ради заработка ручным трудом.
«Вариант променять офис на ручной труд привлекает 31,7% сотрудников. Хотя бы раз склонялись к такой идее 23% респондентов, а 9% всерьез рассматривают подобную возможность», — выяснили специалисты.
При этом россияне часто не готовы к переменам из-за страха финансовых трудностей или нежелания расставаться с занимаемой должностью.
Выяснилось, что офисные сотрудники хотели бы работать с глиняной посудой, в сфере красоты, кулинарии и ремонта автомобилей.