Стало известно, чего опасаются россияне при поиске работы

30 октября 2025, 14:37

hh.ru: россияне боятся неадекватных условий труда при поиске работы

Фото: iStock/BartekSzewczyk

При поиске работы большинство россиян (64% опрошенных) боятся столкнуться с неадекватными условиями труда или руководством. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса рекрутингового сервиса hh.ru.





Кроме того, россияне при поиске работы переживают из-за низких предполагаемых зарплат, несоответствия ожиданиям компании, неправильного резюме и отказов в трудоустройстве.





«Женщины чаще, чем мужчины, боятся неадекватных условий или руководства, негибкости и контроля, несоответствия ожиданиям работодателя, а также опасаются возрастной дискриминации и не суметь пройти собеседование. Мужчины при поиске работы чаще переживают из-за низкой оплаты труда и нехватки подходящих вакансий в своем регионе», — говорится в материале.

«Вариант променять офис на ручной труд привлекает 31,7% сотрудников. Хотя бы раз склонялись к такой идее 23% респондентов, а 9% всерьез рассматривают подобную возможность», — выяснили специалисты.