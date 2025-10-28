Уволенный за пьянство пилот обвинил работодателя в расизме

28 октября 2025, 20:44

PYOK: Уволенный за пьянство пилот United Airlines обвинил руководство в расизме

Фото: istockphoto/rebius

Пилот, уволенный из United Airlines за управление автомобилем в состоянии опьянения, подал в суд на авиакомпанию, обвинив её в расовой дискриминации. Об этом сообщает PYOK.