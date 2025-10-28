Достижения.рф

Уволенный за пьянство пилот обвинил работодателя в расизме

PYOK: Уволенный за пьянство пилот United Airlines обвинил руководство в расизме
Фото: istockphoto/rebius

Пилот, уволенный из United Airlines за управление автомобилем в состоянии опьянения, подал в суд на авиакомпанию, обвинив её в расовой дискриминации. Об этом сообщает PYOK.



По его словам, он работал в перевозчике с марта 2023 года. Через несколько месяцев мужчину остановили полицейские за вождение в нетрезвом виде — о происшествии он, как и полагается, сообщил руководству.

Компания потребовала от сотрудника посещать собрания анонимных алкоголиков. После того как он отказался, его уволили, сославшись на несоответствие медицинским требованиям.

В иске, поданном в 2025 году, пилот утверждает, что не является алкозависимым и один лишь раз выпил и сел за руль. Он называет увольнение результатом предвзятого отношения к латиноамериканцам и считает, что, будь он «белым мужчиной», с ним обошлись бы мягче.

Экс‑пилот требует выплатить ему зарплату за период безработицы после увольнения.

Никита Кротов

