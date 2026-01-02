Доедать или выбросить: главный диетолог Подмосковья объяснила, что делать с новогодними салатами
После новогодних застолий во многих домах остаются салаты, и у людей возникает вопрос — безопасно ли их доедать. Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, в каких случаях остатки праздничных блюд могут навредить здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам специалиста, готовить салаты впрок не рекомендуется. Особенно это касается блюд с майонезом и смешанными ингредиентами — яйцами, мясом и рыбой. Такие сочетания создают благоприятную среду для размножения бактерий, что повышает риск пищевых отравлений. Кроме того, у каждого компонента салата есть собственный срок хранения, который важно учитывать.
Диетолог советует хранить ингредиенты отдельно, не смешивая их заранее. Лучше держать продукты в разных контейнерах в холодильнике и соединять их непосредственно перед подачей на стол. Заправленные салаты можно хранить не более 12 часов, а незаправленные — до 18 часов.
Для хранения Пичугина рекомендует использовать пластиковые контейнеры с крышками. Они защищают продукты от влаги, посторонних запахов и замедляют порчу, что делает такой способ гораздо безопаснее, чем хранение в пакетах или под пищевой плёнкой.
