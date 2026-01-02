Доедать или выбросить: главный диетолог Подмосковья объяснила, что делать с новогодними салатами

02 января 2026, 14:03

Россиянам рассказали, сколько можно хранить праздничные салаты

оригинал Фото: Istock / Elena_Danileiko

После новогодних застолий во многих домах остаются салаты, и у людей возникает вопрос — безопасно ли их доедать. Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, в каких случаях остатки праздничных блюд могут навредить здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.