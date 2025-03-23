Стало известно, чем опасны бесплатные Wi-Fi и зарядные устройства

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Использование открытых Wi-Fi сетей и общественных зарядных устройств может привести к заражению смартфонов вирусами и утечке персональных данных. Об этом предупредили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Злоумышленники через вредоносное ПО способны похищать логины, пароли, банковские реквизиты, а также блокировать работу устройств. Ведомство рекомендует избегать ввода конфиденциальной информации при подключении к публичным сетям, включая доступ к финансовым приложениям.
Для минимизации рисков МВД советует не передавать документы и не авторизоваться на сайтах через общественные точки доступа. Если подключение необходимо, следует воздержаться от любых операций с платежными данными, включая вход в банковские приложения.
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Для минимизации рисков МВД советует не передавать документы и не авторизоваться на сайтах через общественные точки доступа. Если подключение необходимо, следует воздержаться от любых операций с платежными данными, включая вход в банковские приложения.
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Мария Моисеева