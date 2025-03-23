Число пострадавших в массовом ДТП под Тулой увеличилось

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В Тульской области в результате ДТП с участием четырёх автомобилей количество пострадавших увеличилось до десяти человек, пятеро из них — дети. В ДТП погиб человек. Информацию подтвердила пресс-служба регионального УМВД в своём Telegram-канале.
Столкновение произошло вечером 22 марта. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Медицинская помощь оказывается в полном объёме, состояние детей и взрослых контролируется врачами.
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«Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.Ранее уже было известно, что на трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. Однако считалось, что в результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей. О травмах еще одного несовершеннолетнего сообщили позднее.
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Мария Моисеева