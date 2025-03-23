Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции

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В Турции задержали более 300 человек после акций протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Инциденты сопровождались столкновениями с полицией. Информацию подтвердило главное управление безопасности страны в публикации в соцсети X.
«В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых. На одного полицейского напали с кислотой», — сообщили в соцсети X.Ранее полиция применила слезоточивый газ против собравшихся в парке Сарачхане, многие участники акций использовали маски и шарфы для защиты.
Турецкие телеканалы прекратили прямые трансляции с мест событий, включая район у дворца правосудия в Стамбуле. Об этом стало известно в ночь с 22 на 23 марта. Кадры с места событий выкладывались в Telegram-канале TACC.
Также ранее стало известно, что сотрудники полиции доставили задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия, где он дал показания перед прокурором. Имамоглу, считающийся главным оппонентом президента Эрдогана, отверг обвинения в связях с террористами.
«Радио 1» также передавало, что генеральная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте действующего мэра города Экрема Имамоглу.
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Мария Моисеева