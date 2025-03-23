Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции

Вооружённые силы США нанесли три удара по аэропорту Ходейды, расположенному на западе Йемена. В результате ударов по городу командующий ВМС хуситов получил ранения. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на канал Al Masirah, контролируемый движением «Ансар Аллах» (хуситы). Информацию также подтвердили Al-Mayadeen и Al Hadath.