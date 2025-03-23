В аэропортах двух российских городов ввели ограничения на полеты самолетов

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В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Решение принято для обеспечения безопасности полётов, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Саратов (Гагарин; UWSG)», — написал он.Экипажи, диспетчеры и наземные службы предпринимают все необходимые меры для минимизации рисков. В настоящее время воздушные гавани полностью приостановили операционную деятельность.
Причины ограничений не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Турции задержали более 300 человек после акций протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Инциденты сопровождались столкновениями с полицией.
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Мария Моисеева