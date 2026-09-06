Стало известно, чем опасны осенние слепни

06 сентября 2026, 08:37

Биолог Сафонов: слепни осенью более агрессивны и назойливы, чем летом

Фото: iStock/MegaV0lt

Биолог Дмитрий Сафонов сообщил в беседе с РИА Новости, чем опасны осенние слепни.