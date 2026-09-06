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Стало известно, чем опасны осенние слепни

Биолог Сафонов: слепни осенью более агрессивны и назойливы, чем летом
Фото: iStock/MegaV0lt

Биолог Дмитрий Сафонов сообщил в беседе с РИА Новости, чем опасны осенние слепни.



В столичном регионе начался второй всплеск активности слепней, который продлится до середины сентября. Осенний пик активности слепней имеет свои особенности. Хотя их количество меньше, чем летом, они становятся более агрессивными и назойливыми, подчеркнул Сафонов.

Биолог объяснил это явление сокращением светового дня. Слепням нужно успеть отложить яйца до наступления холодов, поэтому они чаще атакуют людей и животных утром и вечером, пояснил он. Также они активны в пасмурную и тёплую погоду, заключил специалист.

Екатерина Коршунова

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