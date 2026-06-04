Стало известно, чем рискует водитель, заливая неправильный фреон в автокондиционер

04 июня 2026, 09:08

Фото: Istock/Dima Berlin

В автомобильных кондиционерах использование неподходящего хладагента или дешёвых заменителей приводит к пожару или поломке компрессора. Об этом сообщил руководитель автосервиса Fit Service Валерий Чмелев.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что опасная практика — это заправка системы не тем типом хладагента, который предусмотрен конструкцией.

«Большинство современных автомобилей работают на фреоне R134a или R1234yf. У этих составов своя рабочая температура кипения, давление и требования к маслу. Смешивание разных фреонов и тем более пропан‑бутановых заменителей в системе кондиционирования — прямой путь к некорректным давлениям, перегреву и нестабильной работе компрессора кондиционера», — пояснил эксперт.