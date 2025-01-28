Стоимость ремонта машин в России выросла на 30% за год

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Средняя стоимость обслуживания и ремонта машин в России в 2024 году выросла на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года — до 10,2 тысяч рублей. Об этом заявила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. По ее информации, это связано не только с подорожанием услуг и запчастей, но и с поведением автомобилистов.
«Автовладельцы в 2024 году начали вкладывать в свой личный транспорт больше средств, стали стремиться сохранить и восстановить свои сильно подержанные машины. В чеках на 17% выросло число норма-часов на одного клиента, то есть появилось больше самих услуг, они стали более трудозатратными», — пишет «Газета.Ru» после беседы с автоэкспертом.Вместе с тем отмечается и рост цен на бензин. Гендиректор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров пояснил в беседе с «Известиями», что к лету этого года топливо подорожает на 7-10% по сравнению с нынешним уровнем. По его прогнозам, уже к февралю цены на бензин и дизель увеличатся на 1-2%.
«Исходя из оценки последних трех месяцев 2024 года и начала января текущего года, а также статистики последних трех лет и детального анализа первых кварталов, к концу февраля стоимость АИ-95 и дизтоплива в России в среднем может вырасти до 63–64 рубля за 1 л и 70,6–71,5 рубля за 1 л соответственно», — приводит издание заявление эксперта.Читайте также:
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